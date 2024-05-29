动点出海获悉，苹果将于下个月在马来西亚开设其在当地的首家Apple Store线下店。

据介绍，该Apple Store将位于吉隆坡的The Exchange TRX购物中心，计划于6月22日开业——此前，有消息指出这一线下店的开业时间曾定于今年2月份。

作为背景，随着该Apple Store的开业，马来西亚也将成为苹果开设实体店的第三个东南亚国家。据悉，苹果曾于2017年在新加坡开设了其东南亚的首个Apple Store，并于此年进入曼谷。

另一方面，22年时，苹果将其Apple Pay服务正式带到了马来西亚，而此举标志着Apple Pay打开了在东南亚的第二个市场——作为参照，苹果曾在2016年时在新加坡推出了其支付服务。

值得一提的是，近段时间以来，苹果在东南亚地区显然加快了其探索步伐。上月晚些时候，苹果掌门人库克曾展开了一场为期5天的东南亚之旅，并从中宣布了针对新加坡地区的价值2.5亿美元的园区扩张计划以及针对印尼地区的新开发者学院开设计划。

目前，尽管东南亚只为苹果提供了不到5%的年出货份额（每年低于1000万部），在其强劲的增长之下——东南亚地区iPhone的增长率达32%，有分析师表示，随着东南亚地区消费水平的继续增长，苹果将对这一新兴市场进一步强化其销售策略，从而谋求更多市场份额。