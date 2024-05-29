Redwood Materials正与Ultium Cells LLC（通用汽车与 LG Energy Solution 的合资电池制造企业）合作，回收其位于俄亥俄州沃伦和田纳西州斯普林希尔的工厂的生产废料。要回收的材料包括阴极和阳极材料以及电池废料。

Ultium Cells 的两家工厂各占地 280 万平方英尺，预计每年共计生产超过 80 GWh 的电池单元，而 Redwood 将接收其制造过程中产生的大部分废料。

Ultium 已开始从俄亥俄州和田纳西州的超级工厂运送材料，该公司正在密歇根州建设第三家工厂。凭借此次最新合作，Redwood 目前已与北美大多数电池制造商签订了合同。

尽管生产效率极高，但电池制造的平均废品率仍高达 5-10%。这相当于每天有满满一卡车的材料，每年约有 10,000 吨材料需要 Redwood 回收并再制造成电池制造所需的关键电池组件。

与将开采的矿石加工成电池级材料的传统方法相比，Reedwood 的方法更具可持续性。Redwood 的能源消耗减少了 80%，二氧化碳排放量减少了 70%，用水量减少了 80%，为资源效率树立了新标准。

里德伍德的湿法冶金设施是美国十年来首个商业规模的镍“矿”，它不仅将电池制造废料回收为原始镍和钴，而且是几十年来美国唯一一个商业规模的锂供应来源。

今年 4 月，Redwood表示其回收能力已达到 40,000 吨，相当于 15 至 20 GWh 的电池容量。