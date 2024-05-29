根据Sensor Tower发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以超过2800万次下载，位列4月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了26.8%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占22.8%和5.6%。4月17日，该游戏推出了新活动、新角色「科诺斯」、道具等丰富内容，使得游戏下载量环比增长3%。

Supercent《Pizza Ready!》以超过2500万次下载位列榜单第2名。印度是该游戏第一大市场，贡献了26.5%的下载量；巴西市场以6.3%的下载量排名第2，排名第3的印度尼西亚市场占6.2%。得益于丰富的发行经验，该游戏自去年11月以来一直保持着稳定增长，并在4月环比提升61%，首次突破2500万下载量的里程碑，成功跃居下载量和下载量增长榜第2名。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Dream11 Fantasy《Dream11》和Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。

2024年4月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为40.9亿次，环比下降4.5%。印度市场以7.85亿次下载排名第1，占全球总下载量的19.2%。巴西市场以8%的下载量排名第2，第3名是印度尼西亚市场，占7.6%。

4月，两款新手游Supercell《Squad Busters》和ABI Games《Satisdom》成功跻身于下载量增长榜前列。《Squad Busters》是继《Brawl Stars》之后，Supercell推出的动作竞技手游。4月23日，该游戏在海外多个市场开启测试，随即赢得玩家的广泛关注。其Q版美术风格、生动的色彩，以及流畅的游戏体验都受到了好评，仅用8天时间就攀升至下载量增长榜第8名，展现出玩家对Supercell游戏的高期待和忠诚度。另一方面，《Satisdom》则提供了市面上大多数超休闲游戏全然不同的体验，借助柔和的色彩和背景音乐促进玩家放松心情，在缓慢的游戏节奏中完成简单的任务，并成功进入4月下载增长榜第10名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。