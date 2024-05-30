根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比增长12%至2350万部。这是表明宏观经济已有复苏迹象，但出货量仍远低于2023年之前的水平。

Canalys分析师周圣咏（Sheng Win Chow）称：“智能手机厂商通过更健康的渠道库存和不断提高的消费者信心，实现了增长。厂商在2023年底为使渠道正常化所作的努力，在2024年第一季度得到了回报，因为销售渠道处于更健康的状态，可以承接更多的出货。斋月节催化印尼和马来西亚等市场的出货量增长，由于斋月奖金的增加，人们在智能手机方面的支出超过去年。”

“三星在东南亚保持领先地位，市场份额为19%，但出货量同比下降20%。鉴于三星的产品战略是优先拓展中高端市场，包括Galaxy S、A5x和A3x等系列，其出货量下滑也在意料之中。虽然A1x、A0x和A2x等系列依旧是三星在大众市场的主要力量，但由于战略转变，预计未来三星的增长将会来自高端市场。”

周圣咏还表示：“传音以18%的市场份额和197%的年增长率稳居第二位。斋月期间，传音与移动游戏公司合作推出联合品牌，在年轻人中获得不错反响。传音通过提供价格亲民的高性能游戏设备，成功地吸引到了这一细分市场。小米和OPPO在该地区的市场份额均为16%，但两者的发展轨迹却大相径庭。小米同比增长52%，而OPPO则下降5%。小米通过极具竞争力的产品组合，包括红米Ax和Cx系列等入门级设备，以及Note系列等强大的中端设备，推动其增长。vivo占据12%的市场份额，出货量为280万部，同比增长12%。vivo通过Y17s等走量产品的驱动，确保了其市场份额，并通过Y100和V系列重点发展中高端市场。”

Canalys分析师周乐轩（Le Xuan Chiew）表示：“在印尼和菲律宾等对价格敏感的市场，100美元以下价位段设备的出货量已有复苏。目前这些市场上具有越来越多高核心配置的平价设备，使消费者就能以更低的价格升级配置。传音在菲律宾成功，主要归功于其三个子品牌Infinix、Tecno和iTel，能够将价格相近的设备做到差异化。Infinix的市场扩张，主要是通过与经销商的品牌直营店合作实现的，Tecno则专注于多品牌店和批发商，而iTel完全通过网络直接向消费者供货。借助Galaxy S24的推出，三星在2024年第一季度在泰国、马来西亚和越南市场名列前茅。这得益于这些市场更适合三星的高端化战略。三星可以利用品牌体验店和电信渠道等高端渠道，来支持其Galaxy S24等旗舰设备的增长。”

Canalys预测，2024年东南亚的智能手机出货量将增长4%。多数厂商对于期待自然更新周期带来的外部销售大幅增长持谨慎态度。尽管在2024年第一季度，市场出现12%的反弹，但大部分增长都出现在印尼和菲律宾等对价格敏感的市场。从近期来看，汇率波动、零部件成本等不稳定因素带来了新的挑战。拥有良好供应链和运营效率的厂商将更容易取得成功。不过，长期来看，东南亚市场的前景乐观。年轻人口和日益普遍的数字金融服务有力地促进消费的增长，这将刺激市场对高端设备的需求。蒂姆·库克（Tim Cook）最近访问了新加坡和印尼市场，反映了苹果对该地区的兴趣。