福特专业公司正在为其不断增长的电动货车系列提供全新的一体化家用电动汽车充电解决方案，从而简化欧洲中小型企业 (SME) 的电气化进程。该产品是该公司车辆、充电、软件、服务和金融数字和物理平台的最新服务，旨在帮助企业降低拥有成本、更有效地工作并简化向电动汽车的过渡。

Ford Pro 设计了新的家用电动汽车充电解决方案，旨在帮助那些没有在中央车库运营或雇用全职车队经理的中小企业。司机可以在轮班期间在家中使用联网的 Ford Pro 家用充电器为他们的电动货车充电，Ford Pro 还将负责安装、维护并提供五年保修。

为了帮助降低能源成本，Ford Pro 充电软件允许用户安排充电时间，以最大限度地利用非高峰能源电费。家庭充电解决方案还与 Ford Pro Telematics 集成，以简化司机报销和办公室工作人员的合规性。这意味着，拥有在家过夜司机的大型车队也可以将新的家庭充电服务整合到他们的运营中。

福特专业公司 (Ford Pro) 将于 2024 年夏季在英国推出家用电动汽车充电服务，以配合其E-Transit Custom电动货车的上市，然后将该服务扩展到欧洲主要市场。

为了支持在家过夜充电的商业客户，Ford Pro 的家庭充电解决方案包括专家咨询和培训、Ford Pro 家庭充电器的安装和维护，以及使充电规划和支付变得简单的软件。

专用的 Ford Pro 充电软件 使用户能够在较便宜的夜间电费时段安排充电，以帮助降低拥有成本。E-Transit Custom 的 11 kW AC 三相车载充电器能够在 6.7 小时内完全充满电池，3 因此客户可以轻松地在夜间充电。

拥有多名司机在家充电的企业可以使用 Ford Pro Telematics 软件轻松跟踪其车队的能源使用情况，并可以按每千瓦时固定费率查看每位司机应获得的报销金额。该系统还提供远程预调节的中央控制，可在充电时加热或冷却电池和驾驶室以优化行驶里程，并在车辆未按时充电时显示警报。员工还可以通过 Ford Pro Telematics Drive（Ford Pro Telematics 的配套应用程序）或 FordPass（如果他们只运营一辆车）检查车辆健康数据和充电状态。

由于一些中小企业将工作车用作个人车辆，因此福特 Pro 为长途旅行提供全面的公共充电支持。E-Transit Custom 支持高达 125 kW 的直流快速充电，可在约 39 分钟内充电 10-80%。新的充电配置可预先加载能量，以实现快速、有用的充电；在实验室测试中，该系统仅用 10 分钟就提供了 82 公里的续航里程。每辆 E-Transit Custom 都附带 12 个月的免费订阅，可通过 BlueOval 充电网络访问欧洲 650,000 多个公共充电点。

无论货车是在驾驶员家中夜间充电，还是在使用定制 Ford Pro 车库充电解决方案的车库充电，或是在长途旅行中使用 BlueOval 充电网络充电，Ford Pro 都可以通过集中支付和报销减少文书工作。