又双叒叕有国际科技巨头在东南亚下注了。

动点出海获悉，谷歌已于今天宣布，将在马来西亚投资20亿美元，并将会把其中的部分资金用于建设其在当地的首个数据中心和云区域，从而满足日益增长的人工智能及云服务需求。

据了解，这一建设设施（即数据中心和云区域）将位于雪兰莪州Sime Darby Property的Elmina商业园区，有望从中为当地创造2.65万个工作岗位，并将在2030年为马来西亚的GDP创造超32亿美元的经济影响价值。

另一方面，设施建成后，马来西亚也将成为谷歌已建立并运营数据中心的11个国家和地区之一。同时，基于本次金额，这笔投资也将是谷歌在马来西亚运营13年来的最大一笔投资。

根据声明，设施中的数据中心将为谷歌的数字服务提供支持（如搜索、地图和Workspace），云区域则将为公共和私营部门的公司和组织提供服务。此外，谷歌也预计在该国为学生和教育工作者推出人工智能培育计划。

Alphabet及谷歌总裁兼首席投资官、首席财务官Ruth Porat在本次表示，这项投资建立在谷歌与马来西亚政府的合作基础之上，旨在推进其“云优先政策（Cloud First Policy）”。

马来西亚投资、贸易及工业部长Tengku Zafrul Aziz在一份新闻稿中讲到，谷歌在马来西亚的20亿美元投资将极大推进该国在“2030 新工业总体规划”中提出的数字化目标。并且，这笔投资也将促进马来西亚的制造业和服务业能够运用人工智能和其他先进技术，从而提升其全球产业链水平。

值得一提的是，本月早些时候，微软也曾宣布，将在未来四年内对马来西亚投资22亿美元，以支持该国的数字化转型。据悉，本次是该公司在马来西亚32年以来最大的单笔投资。

微软在当时的一份声明中表示，其投资包括在马来西亚建设云和人工智能基础设施；为马来西亚额外的20万人创造人工智能技能机会；加强与马来西亚政府的合作伙伴关系，建立国家人工智能卓越中心并增强国家的网络安全能力；支持马来西亚开发者社区的发展。

微软强调，这项投资表明了其致力于将马来西亚发展为云计算和相关先进技术（包括生成式人工智能）中心的承诺。

此外，并不仅仅只是马来西亚及谷歌，近段时间以来，就云服务设施而言，包括泰国、印尼、新加坡在内，东南亚已先后迎来了微软和亚马逊等巨头的青睐，并从中共计收获了高达上百亿美元的投资承诺。

而作为这些巨头纷纷涌入东南亚的背景，正如此前笔者所指出，就云服务当下重要应用场景之一的人工智能领域而言，尽管现阶段仍处于相对起步的阶段，有数据指出，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。作为对比，2022年期间，东盟十国的GDP总额为近3.6万亿美元，且这一数字有望在2030年达到8万亿美元。