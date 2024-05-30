The Information 日前发布博文称，苹果早在 2023 年年中就已接触 OpenAI，而微软对两家公司之间的这笔交易感到担忧。

苹果和 OpenAI 已谈判一年之久

报道称苹果将会在今年 6 月 11 日凌晨 1 点召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，宣布和 OpenAI 的合作。

苹果 iOS 等系统接入 OpenAI 的 ChatGPT 聊天服务之外，还邀请 OpenAI 团队成员帮助优化 Siri，不断提高其“智力”。

报道称苹果机器学习团队员工在 WWDC 2023 大会前后，就开始接触 OpenAI 首席执行官阿尔特曼及其员工。

虽然对他们具体讨论了什么知之甚少，但两家公司后来达成了协议，苹果员工可以访问 OpenAI 的 API 进行内部测试。

报告称：“苹果工程师在相关测试中，连接 ChatGPT 和 Siri，让 Siri 的处理能力大幅提升，可以更好地理解用户所说内容的上下文”。这一点在苹果 iOS 17.4 代码中已经有相关痕迹。

熟悉内情的消息人士称，该公司正专注于利用 OpenAI 技术让 Siri 回答更复杂的问题，甚至把它变成一个聊天机器人。OpenAI 向苹果展示了 Siri 如何变得更加灵敏、自然，甚至利用其 API 提供实时翻译。

微软担心这笔交易

报道还透露，微软一直在关注苹果与 OpenAI 之间的合作关系。这是因为微软也与 OpenAI 达成了协议，由 OpenAI 提供 Microsoft Copilot 背后的技术，而微软则允许 OpenAI 使用其数据中心为 ChatGPT 提供支持。

阿尔特曼最近会见了微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella），讨论了这些问题。

例如，微软担心当苹果为 iPhone 和 iPad 用户推出新功能时，如何处理对服务器的需求。

这家 Windows 背后的公司还要求从 OpenAI 未来的利润中分一杯羹，以换取对这家初创公司 130 亿美元的投资。

一方面，微软最终可能会从苹果和 OpenAI 的合作中赚到更多钱；而另一方面，苹果的人工智能能力将与微软的人工智能能力直接竞争。

在与 OpenAI 谈判的同时，苹果还试图与 Google 达成协议，在 iOS 18 中使用 Gemini。尽管达成了协议，但该公司也一直在开发自己的语言模型，该模型将离线运行，以处理更简单的任务，如总结文本。