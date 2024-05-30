腾势N7迎来重磅OTA升级，涉及智能驾驶、智能座舱、智能底盘及高效电能等多个领域。新增城市领航、云辇预瞄系统、全场景SR渲染、超低温启动以及末端快充等功能，为用户带来智驾出行与便捷生活的全新体验。腾势N7作为比亚迪智能化下半场的开启者，本次OTA升级正式推送城市领航（城市导航辅助驾驶）功能，成为比亚迪集团城市领航功能首款上车车型，持续引领智能化下半场换挡提速。

智能驾驶再进化，城市领航好用又安全！

腾势N7搭载DiPilot 300“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，配备超远距高精度双激光雷达等33个行泊一体融合传感器，可支持高快领航、城市领航、自动泊车等全场景驾驶辅助。本次OTA升级，城市领航功能针对选装高阶智驾全享包的腾势N7全面推送，开放城市为深圳，计划年内全国开放。

城市领航功能集红绿灯通行、超车并线、智能避障、礼让行人和非机动车等“十八般武艺”于一身，用户只需设置好导航，腾势N7便将按照导航路线完成从A点到B点的驾驶任务，轻松carry各种复杂路况，稳居智驾第一梯队，从此通勤拥堵不费心，外出游玩更舒心。在智能驾驶领域，比亚迪4000+名工程师夙兴夜寐，让“安全，才是最大的豪华”照进智驾现实，打造“安全、舒适、智能”三位一体的智驾方案，为用户保驾护航。

此外，全新腾势N7已有的全场景SR渲染功能，此次OTA中2023款选装高阶智驾全享包或高快智驾包的车型也将进行推送。仪表盘可显示道路标识、动静态目标，如锥桶、减速带、柱子、行人、车辆、旁车转向等信息，让驾驶员可以实时掌握周边路况，实现极致沉浸感的智驾体验。

底盘三电座舱再进化，打造超舒适智能体验！智能底盘，独具慧眼。全新腾势N7针对选装高阶智驾全享包的车型，新增云辇预瞄系统-路面预览功能。在即将经过颠簸路面时，提前洞察前路坎坷，眼观六路，将悬架变“软”，减少车身振动，最大化提升舒适性。无论颠簸山路还是连续减速带，都能驾驭自如平稳穿行，舒适守护，拉满全家驾乘幸福感。

高效电能，解决行业痛点。所有腾势N7新增超低温启动、末端快充技术。超低温启动可使车辆实现至低-38℃冷启动，并依托智能脉冲自加热技术，支持整车最快1分钟快速升温，大幅优化低温环境充电时间，实现全天候全场景高效补能；末端快充技术可提升高压末端充电电流，使车辆80%-100%充电时间缩短12min，把快交给充电，把慢留给生活，让家人享受不间断的欢乐时光。

智能座舱，提升出行幸福感。全新腾势N7一致好评的冥想模式以及智能语音功能在2023款上也进行推送，让用户可以随时随地坐拥奢享私密温馨的舒适体验；智能语音新增腾势宝盒、多车畅联、快捷指令、出行攻略、酒店查询、景点介绍查询、聚合资讯播报功能。本次OTA，2023款新增7项、优化13项功能，全新腾势N7新增4项、优化13项功能，为用户带来常用常新智享车生活。