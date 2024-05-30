2024年5月30日，vivo正式发布vivo S19系列新品。vivo S19 Pro同档首发全焦段人像，与索尼联合研发IMX921传感器搭配影棚级变焦柔光环以及全自研核心算法，带来专为人像优化的五大黄金焦段；延续S东方美学设计，vivo S19系列还原东方美学独有的神韵之美，推出烟雨青、桃花扇、千山翠、松烟墨、剑影灰五款配色。此外，vivo S19系列全系超薄蓝海电池，引领智能手机告别一天一充，配合自研AI蓝心大模型、百万跑分旗舰芯、4500nits 120Hz护眼屏等功能，全面向旗舰看齐。

同档首发全焦段人像 5000万超防抖双主摄

vivo S系列致力打造“拍人最好的手机”，希望将影棚级人像带入每一个值得记录的场景。而在人像摄影中，或是保留人当下发生的事、呈现最佳故事感，或是保留人当下的神情、呈现动人情绪感，单一镜头焦段难以涵盖，需要多个镜头焦段通力合作。

基于光学摄影与计算摄影的全面升级，vivo S19 Pro同档首发全焦段人像，一部手机实现24mm、35mm、50mm、85mm、100mm五大黄金人像焦段。1x风光人像，广阔的视角，可以清晰记录人像， 同时能将目之所及的风光收入画面；1.5x叙事人像，最接近人眼看到的第一人称视角，回看照片就像重返现场；2x经典人像，最接近人眼视角，能最大程度还原人眼中的真实样子，不显脸长、不显脸胖；3.5x肖像人像，真实低畸变、突出人物，许多名人肖像作品都出自该焦段；4x特写人像，在保持合适“距离感”的前提下，能将人拉至跟前、聚焦于脸部，清晰捕捉微表情和眼神， 充分展现人物内心情感，以及妆容特写。从出行风光打卡到扫街，再到肖像写真等，五个专为人像优化的焦段，真正帮助你获得人像自由。

vivo S19 Pro后置5000万像素索尼超防抖仿生主摄，首发与索尼联合研发的IMX921传感器，搭载自研人像仿生技术，有效提升暗光纯净度；5000万像素超防抖人像长焦镜头，大幅提升望远能力，至高支持4x无损级变焦。并且，vivo S19 Pro从主摄到长焦均配备了OIS光学防抖，搭配vivo全自研核心算法，通过像素级精密计算，实现全焦段清晰画质与影棚级人像质感。

有光，才有好人像。从前置柔光到双面柔光，再到智能色温调节，vivo S不断朝着最强夜景人像迈进。如今，vivo S19 Pro柔光再次升级，影棚级变焦柔光环首创液晶电控调光系统，让柔光跟上相机变焦：近时柔和宽广，远时明亮清楚。另有AI 3D影棚光，一键就能获取影视级的人体3D模型，并在此基础上重建真实质感的光场，让柔光人像始终有理想立体的光影。

AI手机时代，S系列是先行者，也是引领者。vivo S18系列首批搭载自研AI蓝心大模型，率先让AI走入千家万户。在vivo S19系列上，AI技术进一步与人像全面融合，从拍摄到后期全链路，持续引领AI人像技术发展与体验革新。

vivo S19系列支持AI消除功能，新增支持手动圈选消除，能无痕去掉路人、人物倒影/影子、杂物等信息；动态照片，支持主摄1x-10x动态照片拍摄，无论远近都能让照片动起来；独家光韵多巴胺胶片相框，智能取色于画面，新增渐变色彩和星光点缀，让每张照片更与众不同。还有AI人像数字影棚，只需按下快门，它就能为照片中的你重新妆发和造型，生成媲美专业影棚拍摄的形象照。

3代沉淀东方美学 以科技新意诠释经典元素

从颜如玉、山海青到花似锦，vivo S系列坚持以科技新意诠释东方美学元素。历经3代沉淀，vivo S19系列带来烟雨青、桃花扇、千山翠、松烟墨、剑影灰五款全新配色，将中国设计的神韵生动还原。

vivo S19系列烟雨青，取宁静深远的青色为灵感，借鉴写意的水墨笔锋，以水墨烟雨纹理结合大面积留白，将细雨如烟的朦胧之美留在手机上。同时，精心调配玉质之白，创新素瓷染釉工艺，用玻璃模拟出如釉面清亮耀目的质感。

vivo S19以桃花扇为独有配色，打造独具一格的缎光扇纹。设计师如刺绣版穿针引线，在背板上绣出“千变万化”，通过细密如发的光刻线条，模拟出精细均匀、圆转自如的丝织肌理，深浅有度地在光照下闪烁着轻盈色泽、耀目光彩。

vivo S19 Pro千山翠以翠青色为底，覆上纯白色的增亮膜片，还原雨后阳光映照下的壮阔干山。创新肤感AG玻璃，带来柔和温润的手感，阳光下更还原独有的清新的柔雾光泽。

轻薄之王，续航灭霸 告别一天一充

vivo S19系列全系超薄蓝海电池，它采用行业最强负极材料第二代硅碳负极，首次突破行业最高809Wh/L能量密度，兼具超强放电能力。与此同时，vivo自研玲珑架构，以首创的高强低磁钢打造行业最薄主板支架，并提升制造精密程度。

由此，vivo S19首次实现6000mAh超大电池容量却仅7.19mm超薄，智能手机“一天一充”从此成为过去式，更攻克了兼顾续航与轻薄机身这一行业难题。vivo S19还参与了一项世界级挑战，完成了最长时间的玩手游马拉松接力吉尼斯世界纪录挑战。在挑战当中，一台充满电的vivo S19玩王者荣耀时间长达14个小时。

vivo S19 Pro全面向旗舰看齐，综合体验更加强大。天玑调校看蓝厂，vivo蓝晶技术栈与天玑9200+旗舰芯优化组合，充分释放最大潜能，跑分突破177万+。再加上4500nits 120Hz护眼屏、同档最薄IP68&IP69双重防水、超快超稳Wi-Fi 7等，真正做到不因轻薄而对体验妥协，成就手机中的“轻薄之王”。

本次发布的vivo S19系列共有烟雨青、桃花扇、千山翠、松烟墨、剑影灰五款全新配色。其中，vivo S19 8GB+256GB版售价2499元，12GB+256GB版售价2699元，12GB+512GB版售价2999元，16GB+512GB版售价3299元；vivo S19 Pro 8GB+256GB售价3299元，12GB+256GB版售价3499元，12GB+512GB版售价3799元，16GB+512GB版售价3999元。

以上所有版本于5月30日发布会后在各大平台开启预售，6月7日正式开售。购买S19 系列，可享至高24期免息、至高1200 元的以旧换新补贴，学生朋友们还能额外加补100元。另有额外惊喜，购机赠送299元的vivo TWS A2真无线耳机，数量有限，先到先得。

和vivo S19系列一起发布的还有vivo首款智能方表——vivo WATCH GT，搭载了1.85英寸AMOLED大屏，表身仅重33g，外观简约时尚；采用自研蓝河操作系统，支持AI百变表盘、AI速记和AI智慧视窗，能力非凡；配备eSIM独立通信，可实现最长21天蓝牙续航，具备多功能NFC、手表应用商店、支付宝支付码和乘车码等，使用便利；内置专业击球运动模式，六种球类运动可呈现多维数据，同时支持100+种运动模式，更精准更专业；配备免打扰睡眠监测、全天候心率血氧监测以及更多健康管理功能，是用户的体贴好帮手。