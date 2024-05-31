苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能，其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。
来自 AppleInsider 的最新报道透露了 iOS 18 一些备受期待的 AI 功能细节，其中 Siri 将迎来的重大升级包括：
- 提升响应能力：全新智能回复框架将显著提升 Siri 的响应生成能力，该框架能考虑到联系人、公司、日程活动、地点、日期等信息，让回复更加准确和贴切。
- 更自然的语音：经过改进的文本转语音功能将使 Siri 的声音听起来更自然。
- 跨设备媒体控制：用户可以通过一个设备上的 Siri 控制另一个设备的媒体播放，例如通过 Apple Watch 控制 Apple TV。不过据悉这项功能将在 2024 年晚些时候推出。
- 信息摘要：用户可以通过 Siri 快速获取近期通知的概览。
除了 Siri 的升级，iOS 18 还将为自带 App 引入一系列由 AI 驱动的功能：
- 信息 / 邮件智能回复：系统将自动生成文本建议，帮助用户快速回复信息和邮件。
- 笔记 App 的转录和摘要功能：全新的人工智能工具允许用户在笔记 App 中编辑音频、进行语音转录以及文本摘要。
- 数学笔记：新增对数学符号的支持，并可与计算器 App 联动。数学笔记能够识别数学方程式并提供解答并生成图表。
- 键盘数学预测：输入时，系统能够识别复杂的数学表达式并提供自动补全建议，类似于输入法中的词语联想功能。
- 照片“清理”功能：利用生成式 AI 技术从照片中移除不需要的物体。这项功能将取代当前的“修饰”工具。
- 生成式创作空间：这是一个利用生成式 AI 创建和编辑图像的应用，目前仅供苹果内部测试，但暗示了未来可能允许用户生成图像并通过 iMessage 分享。这或许与之前传闻的用户生成表情符号功能相关。
苹果预计将在 6 月 11 日的 WWDC 大会主题演讲中展示这些新的人工智能功能。