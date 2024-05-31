苹果计划在即将发布的 iOS 18 中引入多项由人工智能驱动的功能，其中包括消息智能回复和照片生成式修图工具。

来自 AppleInsider 的最新报道透露了 iOS 18 一些备受期待的 AI 功能细节，其中 Siri 将迎来的重大升级包括：

提升响应能力：全新智能回复框架将显著提升 Siri 的响应生成能力，该框架能考虑到联系人、公司、日程活动、地点、日期等信息，让回复更加准确和贴切。

更自然的语音：经过改进的文本转语音功能将使 Siri 的声音听起来更自然。

跨设备媒体控制：用户可以通过一个设备上的 Siri 控制另一个设备的媒体播放，例如通过 Apple Watch 控制 Apple TV。不过据悉这项功能将在 2024 年晚些时候推出。

信息摘要：用户可以通过 Siri 快速获取近期通知的概览。

除了 Siri 的升级，iOS 18 还将为自带 App 引入一系列由 AI 驱动的功能：

信息 / 邮件智能回复：系统将自动生成文本建议，帮助用户快速回复信息和邮件。

笔记 App 的转录和摘要功能：全新的人工智能工具允许用户在笔记 App 中编辑音频、进行语音转录以及文本摘要。

数学笔记：新增对数学符号的支持，并可与计算器 App 联动。数学笔记能够识别数学方程式并提供解答并生成图表。

键盘数学预测：输入时，系统能够识别复杂的数学表达式并提供自动补全建议，类似于输入法中的词语联想功能。

照片“清理”功能：利用生成式 AI 技术从照片中移除不需要的物体。这项功能将取代当前的“修饰”工具。

生成式创作空间：这是一个利用生成式 AI 创建和编辑图像的应用，目前仅供苹果内部测试，但暗示了未来可能允许用户生成图像并通过 iMessage 分享。这或许与之前传闻的用户生成表情符号功能相关。

苹果预计将在 6 月 11 日的 WWDC 大会主题演讲中展示这些新的人工智能功能。