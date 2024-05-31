2024年全球高级智能手表市场（搭载高级操作系统 (HLOS) 的智能手表）将保持强劲的增长势头，年增长率达到15%。

虽然Apple WatchOS 目前占据主导地位，但今年鸿蒙OS和Google Wear OS 平台的采用率也在不断增长。

在中国，由于华为5G智能手机的高普及率，预计搭载鸿蒙OS的智能手表市场份额将达到61%。

将引领 Wear OS 市场增长的主要品牌包括三星、Google、一加、OPPO和小米。

多年来，全球智能手表市场一直快速增长，其主要驱动力是价格大多低于 100 美元且运行专有操作系统或实时操作系统 (RTOS) 的基础智能手表，这类智能手表具有基本的功能和应用程序。另一方面，高级智能手表（搭载高级操作系统 (HLOS) 的智能手表）的增长一直较为稳定，主要由苹果和三星引领。

然而，根据Counterpoint 最新的全球智能手表追踪报告，以及按地区、品牌和操作系统划分的预测，2024 年全球 HLOS 智能手表市场销量预计将同比增长 15%。这部分增长主要来自非苹果智能手机用户，他们在中国以外地区选择采用基于 Google Wear OS 的智能手表，在中国则选择采用基于华为鸿蒙OS 的智能手表。

例如，在高级智能手表领域，估计到 2024 年，除中国以外的地区 Wear OS 的市场份额将攀升至 27%。这一增长主要得益于搭载 Wear OS 的更先进智能手表（例如最新被 Google Pixel 和 OnePlus Watch 2 采用）的上市，以及更新换代的三星 Galaxy Watch 6 系列。

高级分析师 Anshika Jain 在评论市场表现时表示：“就像智能手机市场一样，消费者的购买模式正朝着高端设备转移。Android 阵营中的首次智能手表用户或换代用户现在正在寻求更出色的用户体验，并且愿意在下次购买时花费更多。因此，预计Google的 Android Wear (Wear OS) 将被更多地采用，因为这些设备提供强大的第三方应用体验、Google人工智能助手以及精准的健康追踪、个性化和电池优化功能。”

Jain 补充说：“到目前为止，Wear OS 的采用主要由三星智能手表驱动，Android 智能手机用户可选择的主流款式有限。然而，从今年开始，Google和高通成功吸引了他们的一加、OPPO 和小米等领先智能手机客户在中国以外的市场推出基于 Wear OS 的智能手表，且价格定位于具有吸引力的高端价位。此外，Google自有品牌的 Pixel Watch 也将继续为全球 Wear OS 的采用做出贡献。”

除了 Wear OS 之外，我们还见证了鸿蒙OS 在中国市场份额的增长，这得益于华为智能手表的普及。对此，副总监 Ethan Qi 表示：“2023 年，鸿蒙OS 的整体出货量增长了近两倍，超过了 Apple 的 WatchOS。预计到 2024 年，鸿蒙OS 在中国的出货量份额将进一步从 2023 年的 48% 增长到 61%。华为去年推出 5G 智能手机及其由此带来的增长，成为推动华为智能手表附加率和扩大中国高级智能手表市场的重要催化。“

在智能手表芯片组方面，苹果和三星目前占据了高级智能手表市场的三分之二的份额。预计到 2024 年，恒玄和高通的市场份额将实现两位数增长。高通的市场增长将得益于其 W5+ Gen 1 和 W5100 处理器的更多新品发布，而恒玄的增长则主要得益于华为和小米智能手表在中国市场的采用。

展望未来新品和即将发布的产品，该机构观察到一种新的双芯片组和双操作系统 (OS) 架构的趋势。这种架构将高端处理器与低功耗协处理器和混合版本的 Wear OS 相结合，允许根据用户应用程序在实时操作系统 (RTOS) 和高级操作系统 (HLOS) 之间流畅集成和切换，从而提升功率和性能。Ambiq Micro、BES Tech 和 Goodix 等厂商将受益于这一趋势，并扩大其在高级智能手表市场中的份额。因此，硬件厂商与 Wear OS 等软件平台之间存在更多的合作机会，可以共同拓展设备的功能。MicroEJ 等公司也将通过帮助简化双操作系统应用程序的复杂性发挥关键作用。

除了操作系统和芯片组战略的新兴趋势之外，智能手表显示屏正成为差异化的关键因素。Counterpoint 旗下的 DSCC 公司高级总监 David Naranjo 表示：“根据我们的智能手表显示面板出货量追踪器，由于 2023 年下半年强劲的势头以及混合 OLED 面板价格下降 3% 且显示屏尺寸增大，预计到 2024 年，主要采用尖端 OLED 和 MicroLED 显示屏的高级智能手表将使面板供应商的订单量增长 16% 至 18%。”

*智能手表类型：高级智能手表 (HLOS 智能手表): 能运行高级操作系统（例如 Watch OS 和 Wear OS）的电子手表，可以安装第三方应用程序。

*基础智能手表: 运行精简版操作系统的电子手表，无法安装第三方应用程序。