据咨询机构贝恩日前发布的一份调查报告显示，过去一年中，东南亚PE交易规模仅为90亿美元，较前5年（18至22年）平均水平下降39%，且其同期交易量也呈现出了24%的下跌。

贝恩在报告中指出，尽管该地区PE规模在23年二季度和三季度的交易量比第一季度时有所增长，但其PE投资市场并未能幸免于全球交易活动放缓的影响。

报告称，与往年相同，东南亚地区的增长型投资占据了该地区PE交易量的重头。同时，新加坡和印尼也继续为其中贡献了大部分交易。

报告也补充道，今年一季度期间，东南亚的PE交易活动也有所减少，其交易额仅为14亿美元，与23年一季度时的水平相当。

贝恩方面表示，对于东南亚地区的交易、退出和筹资动向而言，过去的一年充满挑战。而作为这些挑战背后的驱动因素，该机构引用受访人士的观点指出，GP和LP的主要担忧点在于退出条件困难、缺乏交易机会、以及充满不确定性的经济前景这些方面。

此外，贝恩相关人士也指出，东南亚地区仍存在着大量被“压抑”的资本部署需求。但为了帮助刺激退出，投资者也需要认识到在成本和顶层机会方面创造价值的需求。

根据调查，今年，东南亚投资者预计也将面临来自本地和全球PE机构及战略投资者的竞争。

不过报告也强调，随着东南亚投资者从近年来不断吸取教训，他们现在也更加注重新交易中具有吸引力的进入倍数和明确的退出策略的必要性。并且，这些投资者也日趋认同，成本改善和并购（M&A）是推动回报提升过程中越来越重要的杠杆。

值得一提的是，报告称，当前，全球基础设施和私人信贷融资市场正在增长——贝恩援引Preqin在去年6月的一项调查指出，与其他另类资产类别相比，更多LP表示他们计划在私人信贷和基础设施基金上进行更多投资。

贝恩表示，自21年以来，专注于PE领域的另类资产管理公司已经筹集了大量以亚太地区为重点的基础设施和信贷基金。

另一方面，贝恩也强调，就具体行业领域而言，23年期间，医疗健康领域的的交易动向异常火热，该领域中发生的几笔交易占据了东南亚市场总规模的24%。作为对比，此前的最高纪录发生在19年，其占比为22%。

贝恩在报告中讲到，尽管东南亚地区的科技和互联网领域整体发展有所放缓，但金融科技和保险科技仍是23年东南亚地区的主要投资趋势，其资金越来越集中在具有强大商业模式的规模企业上——以金融科技领域为例，该领域的交易规模在18年至23年期间不断增加，同期交易总价值的复合年增长率达到12%。

接下来，随着东南亚市场的人口、城市化和GDP水平的持续上升，贝恩预计，该地区的消费市场也会随之增长。因此，消费品公司将成为PE投资者的另一个投资热点。

展望未来，贝恩相关人士表示，东南亚需要一些措施来帮助激发交易活动的复苏——这将需要采取积极行动来解决退出过剩问题以退出更多老旧资产，并且该地区的证券交易所也需要努力提高速度、流动性、以及深度。而该人士也强调称，PE投资资产的运营改善也需要引入“看得见摸得着”（visible）的推力，因为仅仅关注那些“宏观叙事”（macro story）已不再足够。