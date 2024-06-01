电动垂直起降 (eVTOL) 飞机开发商Archer Aviation正在继续为在韩国这个新地区的商业运营奠定全球基础。这家下一代飞机专家宣布与韩国领先的移动即服务公司 KaKaoMobility 建立新的合作伙伴关系，以参与该国的 Grand Challenge 并迅速将 eVTOL 旅行带到该地区。

Archer Aviation 是日益增长的无排放航空旅行领域中最受欢迎的 eVTOL 开发商之一，该公司继续作为该领域的全球参与者发挥着势头。凭借已获得的FAA 适航认证以及联合航空、Stellantis 甚至美国空军等大公司的投资，Archer 已经飞上了天空，并将其品牌扩展到加利福尼亚州圣克拉拉总部以外的地方。

2023 年秋天，在宣布在阿拉伯联合酋长国推出 eVTOL 空中出租车服务的协议几天后，Archer Aviation 在其本土美国完成了其旗舰 Midnight 飞机的首航。

今年，Archer 继续进行 Midnight 的“信用”测试流程，以获得 FAA 的商业运营授权，同时继续与其他国家建立合作伙伴关系，将先进的空中机动性 (AAM) 推向大众。自首次 eVTOL 飞行以来，Archer 已签署协议，将空中出租车业务引入印度，最近又通过一项价值约 5 亿美元的新协议扩大了其在阿联酋的计划。

今天，Archer 分享了其在亚洲的其他扩张计划，确保与韩国建立新的合作伙伴关系，以帮助该国实现其雄心勃勃的计划，即到 2026 年将商业 eVTOL 运营引入该地区。由于已经制定了付款计划，这些努力预计将于今年晚些时候开始。