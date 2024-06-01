BMW 5 系旅行车是高端中端车领域中驾驶乐趣、运动优雅和现代功能的典范，它正在进入一个新时代。第六代 BMW 5 系旅行车比以往任何时候都更加先进，具有众多数字创新、先进的自动驾驶和停车系统、整个产品生命周期内更高的可持续性，以及首次以 BMW i5 Touring形式推出的全电动驱动。新款 BMW 5 系旅行车是一款精致的全能型车型，适合日常驾驶和旅行，具有时尚的外观、出色的运动性、多功能性和宽敞的舒适性。
新款 BMW 5 系旅行车的外部尺寸比其前代车型略大，突出了其动态拉伸的比例，并增加了两排座椅的可用空间。灵活的驱动架构允许在 BMW 集团丁戈尔芬工厂的同一条生产线上生产配备高效内燃机、插电式混合动力系统和纯电动驱动系统的车型。
修长的比例、强劲的前部、个性化的后部。
动态修长的比例和大方设计的表面是新款 BMW 5 系旅行车的特色。与前代车型相比，新款 BMW 5 系旅行车长 97 毫米（5,060 毫米），宽 32 毫米（1,900 毫米），高 17 毫米（1,515 毫米）。新款 BMW 5 系旅行车拥有同级车型中最长的轴距，增加了 20 毫米，达到 2,995 毫米。
独特的前端采用对标志性双大灯和 BMW 格栅的现代诠释。两个几乎垂直的 LED 元件分别用作方向指示灯和日间行车灯。BMW 格栅向前延伸很远，M Sport Pro 车型上配备 BMW Iconic Glow 轮廓灯。从侧面看，平窗图形和长车顶扰流板强调了运动、优雅的两厢设计。强劲雕刻的后轮拱与平后窗一起强调了汽车的宽大身材。L 形镀铬条将 LED 尾灯元件分开，延伸到侧面部分。
全系列高水平的标准配置：M Sport、M Sport Pro 和 i5 M60
新款 BMW 5 系旅行车的 M Sport 内饰包括高水平的标准配置，还提供一系列选项，以根据驾驶员的需要对新车型进行个性化设置。全电动和插电式混合动力车型标配 19 英寸轻合金轮毂，最高可选配 21 英寸合金轮毂。新款 BMW 5 系旅行车标配素色内饰，并配有带装饰性穿孔的 Veganza 座椅表面。M Sport 车型还标配水平板条和 M 标志、高光黑色外后视镜盖和 19 英寸 M 轻合金轮毂，确保外观格外引人注目。
M Sport Pro 车型进一步凸显了新款 BMW 5 系旅行车的动感特质，该车型配备 M 后扰流板、M 高光 Shadowline 和带标志性辉光的高光黑色 BMW 双肾格栅。此外，M Sport Pro 车型标配 20 英寸 M 轻合金轮毂和红色高光 M Sport 制动器。其他可选设备包括 BMW Individual Merino 真皮内饰（多种双色款式）和全景玻璃车顶。作为该系列的顶级车型，BMW i5 M60 xDrive Touring（综合功耗：根据 WLTP 为 20.8 – 18.3 kWh/62 英里）标配外部组件，可清晰展现其出色的驾驶动态。BMW i5 M60 标配 Bowers & Wilkins 环绕音响系统，最多可配备 18 个扬声器，可作为其他 BMW 5 系 Touring 车型的选配。性能车型还标配 20 英寸 M 空气动力学车轮和专业自适应悬架。
针对日常使用、休闲和旅行优化的功能
新款 BMW 5 系旅行车提供了更大的空间，尤其是后排腿部、肩部和肘部空间明显增大，并且隔音效果也得到了优化。新款 BMW 5 系旅行车拥有多功能内饰和众多智能功能，无论是在公路上还是在日常使用中，它都同样令人印象深刻。
更宽的行李舱开口与低门槛相结合，便于存放大件行李。无论采用何种驱动技术，新款 BMW 5 系旅行车的所有车型的行李舱容积均可从 570 升扩展到 1,700 升。除了自动尾门操作外，从行李舱远程解锁 40:20:40 分离式后排座椅靠背也是标准配置。载物舱地板下的储物箱为全电动和插电式混合动力车型的行李舱隔网、行李舱盖和充电线提供了空间。
全电动 BMW i5 Touring 从一开始就提供两种版本
新款 BMW i5 Touring 是其竞争领域中的第一款全电动高端车型。它从一开始就提供两个版本。在 BMW i5 M60 xDrive Touring 中，前桥和后桥上的两个高度集成的驱动单元共同形成一个电动全轮驱动，功率高达 601 马力。在 M Launch Control 或 M Sport Boost 激活的情况下，系统扭矩增加到 820 Nm (605 ft-lb)。顶级车型在 3.9 秒内从静止加速到 62 英里/小时，其最高速度被电子限制在 143 英里/小时。 BMW i5 eDrive40 Touring 的电动机位于后轴（根据 WLTP 的综合功耗：19.3 至 16.5 kWh/62 英里），在配备 Sport Boost 或 Launch Control 功能的情况下，最大输出功率为 340 马力，最大扭矩高达 430 Nm (317 ft-lb)。BMW i5 eDrive40 Touring 在 6.1 秒内从零加速到 62 英里/小时。
在这两款车型中，位于车身底部的高压电池可提供 81.2 kWh 的可用能量。除了高效的电动机、用于加热和冷却车内空间的自适应回收和热泵技术、驱动装置和高压电池外，BMW i5 Touring 的长途行驶能力也功不可没。在 WLTP 测试程序中确定的续航里程为 BMW i5 M60 xDrive Touring 为 277 至 314 英里，BMW i5 eDrive40 Touring 为 300 至 348 英里。
BMW Charging 的创新充电解决方案
车型和 BMW i5 M60 均可使用交流电为电池充电，输出功率高达 22 kW。所有其他车型均可选配此功能。高压电池可使用直流电充电，功率高达 205 kW。高压电池的预期热管理可在使用快速充电站时优化效率。全电动和插电式混合动力车型的联网家庭充电为太阳能和负载优化以及成本优化充电创造了条件。BMW i5 Touring 也适用于即插即充多合同功能。
运动性和舒适性之间的完美平衡
新款 BMW 5 系旅行车的驾驶乐趣基于运动性和舒适性之间的完美平衡。凭借同级竞争车型中最长的轴距、较大的轮距、几乎完美平衡的 50:50 轴荷分配、智能轻量化结构以及优化的车身底盘连接刚度，这款车为此提供了理想的条件。大幅增强的悬架技术包括运动型转向、直接控制的车轮滑移限制和最新版本的集成制动系统作为标准配置。BMW i5 旅行车和插电式混合动力车型还配备了后桥空气悬架，包括自动调平功能。M 运动悬架、M 运动制动系统和自适应底盘专业版（BMW i5 M60 xDrive Touring 的标准配置）配备电子控制减震器、整体式主动转向和新型横向动态管理，可作为选配装备。顶级车型还可选配带主动侧倾稳定系统和主动侧倾舒适系统的自适应 M 底盘专业版。
创新的自动驾驶和停车系统
新款 BMW 5 系旅行车标配或选配的半自动驾驶和停车系统凭借其功能范围、可靠性和日常便利性在竞争环境中树立了标准。该系列的亮点是选配的专业驾驶辅助系统，包括转向和车道控制辅助以及带启停功能的车距控制。在美国、加拿大和德国，高速公路辅助系统可供使用，它可减轻驾驶员在具有结构性分隔方向车道的高速公路上的转向任务。在高达 85 英里/小时的行驶速度下，只要您密切关注交通情况，就可以将双手从方向盘上移开并舒适地放置。该系统还包括独特的带眼部激活功能的主动车道变换辅助系统。新款 BMW 5 系旅行车标配停车辅助系统，包括启动监控、拖车辅助系统和倒车辅助摄像头。选配停车辅助系统专业版后，可使用智能手机从车外控制自动停车和 200 米范围内的操纵。
先进设计的驾驶舱配备“QuickSelect”、视频流、AirConsole 游戏
BMW 曲面显示屏是先进、以驾驶员为中心的驾驶舱设计的核心。其 12.3 英寸信息显示屏和屏幕对角线为 14.9 英寸的控制显示屏构成了全数字显示网络。标配的新型运动座椅、底部更平的方向盘和 BMW 交互栏进一步增强了内饰的现代高档氛围。
基于 BMW 操作系统 8.5 的增强型 BMW iDrive 显示屏和操作系统提供重新设计的主屏幕和“QuickSelect”快速访问功能。BMW 曲面显示屏和 BMW 智能个人助理的组合始终为触摸屏和自然语言操作而设计。标准 BMW Live Cockpit Plus 包括基于云的导航系统 BMW Maps。BMW Live Cockpit Professional 选项包括 BMW 平视显示器和控制显示屏或仪表盘上的增强视图。
全新 BMW 5 系旅行车的信息娱乐系统配备一系列极具吸引力的数字服务。专业互联套件提供 YouTube 和视频应用程序供选择，其中包含国际和特定国家/地区的内容，可在控制显示屏上播放流媒体视频。全新 BMW iDrive 还支持使用 AirConsole 平台进行创新形式的车内游戏。
新款 BMW 5 系旅行车标配两个 5G 手机天线，可选配四个。这可确保电话和在线服务的最佳接收效果。标准配置还包括通过 Apple CarPlay 和 Android Auto优化的智能手机集成。标准个人 eSIM 将车辆完全集成到客户的数字生态系统中。借助远程软件升级功能，新款 BMW 5 系旅行车始终保持最新软件。还可以在 BMW ConnectedDrive 商店中测试和重新预订选定的功能。