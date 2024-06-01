BMW 5 系旅行车是高端中端车领域中驾驶乐趣、运动优雅和现代功能的典范，它正在进入一个新时代。第六代 BMW 5 系旅行车比以往任何时候都更加先进，具有众多数字创新、先进的自动驾驶和停车系统、整个产品生命周期内更高的可持续性，以及首次以 BMW i5 Touring形式推出的全电动驱动。新款 BMW 5 系旅行车是一款精致的全能型车型，适合日常驾驶和旅行，具有时尚的外观、出色的运动性、多功能性和宽敞的舒适性。

新款 BMW 5 系旅行车的外部尺寸比其前代车型略大，突出了其动态拉伸的比例，并增加了两排座椅的可用空间。灵活的驱动架构允许在 BMW 集团丁戈尔芬工厂的同一条生产线上生产配备高效内燃机、插电式混合动力系统和纯电动驱动系统的车型。

修长的比例、强劲的前部、个性化的后部。

动态修长的比例和大方设计的表面是新款 BMW 5 系旅行车的特色。与前代车型相比，新款 BMW 5 系旅行车长 97 毫米（5,060 毫米），宽 32 毫米（1,900 毫米），高 17 毫米（1,515 毫米）。新款 BMW 5 系旅行车拥有同级车型中最长的轴距，增加了 20 毫米，达到 2,995 毫米。

独特的前端采用对标志性双大灯和 BMW 格栅的现代诠释。两个几乎垂直的 LED 元件分别用作方向指示灯和日间行车灯。BMW 格栅向前延伸很远，M Sport Pro 车型上配备 BMW Iconic Glow 轮廓灯。从侧面看，平窗图形和长车顶扰流板强调了运动、优雅的两厢设计。强劲雕刻的后轮拱与平后窗一起强调了汽车的宽大身材。L 形镀铬条将 LED 尾灯元件分开，延伸到侧面部分。