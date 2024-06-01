大众刚刚分享了第七代 BEV 和 PHEV 运输车的首批设计细节——以下是我们了解到的信息。

新款大众 Transporter 是一款“接近量产的概念车”，是大众 Bulli 系列厢式货车的最新版本，让人想起最初的大众 Microbus。目前已投入生产的 ID BUZZ 也属于 Bulli 系列。

新款 Transporter 已在欧洲开始预售，售价为 36,780 欧元，计划于 2025 年第一季度上市。

目前，大众商用车只公布了设计细节，规格细节很少。大众商用车首席设计师 Albert Kirzinger 谈到了 Transporter 的设计：

第七代 Bulli 的细节继承了前六代 Bulli 的典型设计特点，并对其进行了新的诠释。这已经成为一种传统——每一款新款大众 Transporter 都代表着一个新的视觉开端，是悠久历史、现在和未来之间的风格桥梁。

我们了解到，它将同时生产 BEV 和 PHEV，并且充电插座盖位于右侧大灯下方。Transporter 的长度在 5,050 毫米（199 英寸）至 5,450 毫米（215 英寸）之间，大众重新设计了 16 英寸、17 英寸和 19 英寸 Transporter 轮辋系列。商用 Transporter 将配备后挡板和后翼门。

Kirzinger 表示：“我们第七款 Transporter 的前部设计立即表明它是 Bulli 家族的一员，并与 Multivan 和 ID. Buzz 相得益彰。”不过，后部设计在细节方面向 Bulli 的 T5 传统致敬，例如尾灯形状以及朝向侧面的 LED 点，但它经过了重新设计和技术改进。

我们期待大众在 Transporter 不到一年的时间内上市之前发布更多有关其的具体细节。