一家名为 Vessev 的新型全电动海事专家打破隐身模式，推出了一款名为 VS—9 的激动人心的新船。这艘电动水翼船采用最先进的设计，效率惊人，为未来的游客提供平稳安静的乘坐体验，而 Vessev 则希望将其商业化为可一次运送 100 名乘客的大型船只。

Vessev 前身为 Seachange，是一家年轻的环保型船舶制造商，由两位才华横溢的创新人士于几年前创立，他们曾在 Apple 任职。该公司成立于新西兰奥克兰，目前在奥克兰运营并正在对其旗舰船 VS-9 进行海上试航，该船是一艘电动水翼船。

这款电动水翼船专为商业运营和旅游业而设计，可在水面上“飞行”，为海上旅行提供了一种新的未来选择，它将很快被用作客运渡轮，这要归功于新西兰最大的渡轮运营商 Fullers360 的绿色技术团队 NetZero Maritime，他们已经签约帮助将水翼船技术商业化。

但这还不是全部。Vessev 虽然还很年轻，但它对清洁海上运输的未来有着清晰的愿景，而 VS-9 仅仅是其更大的电动水翼船和更大规模部署的起点。Per Vessev 联合创始人兼首席执行官 Eric Laakmann 表示：

我们正处于全球向可持续能源使用转型的早期阶段。我们与 NetZero Maritime 的合作是全球加速采用新技术的最有力的合作之一。目前，全球有 3300 万艘船舶，其中可持续船舶所占比例最小。通过显著提高效率，水翼船将在这一千载难逢的转变中发挥关键作用。

Vessev 进军清洁行业并有望彻底改变海运业，其首款产品是 VS—9 电动水翼船，该船已首次公开亮相，并将很快获得海外商业运营认证。