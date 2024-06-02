宝马Skytop概念车是一款格外优雅、独一无二的敞篷跑车，它将不仅仅是一个概念设计，还会走向量产。这款敞篷双座车就像一个精心打造的汽车雕塑，流畅、运动的优雅与其运动、肌肉的姿态相得益彰。概念车的内饰和外观采用温暖的单色，将独家材料与传统工艺融为一体。



运动比例，精美车身

宝马 Skytop 概念车简洁的外观旨在激发人们的旅行欲望。其紧绷、肌肉感十足的表面由几条精确的线条定义，这些线条将车辆的体积引向后部。巧妙地集成到门肩的小翼取代了传统的门把手。带有精确薄板的轻合金车轮进一步增强了其独特的外观。

从鸟瞰视角看，突出的流线型引擎盖、标志性的 BMW 鲨鱼鼻设计（带照明的双肾格栅）和缩回式后部，都引人注目。传奇的 BMW Z8 敞篷跑车的设计经过精心挑选。特别引人注目的是明显的花键，从引擎盖延伸到内饰，再到后挡板上的铝制饰条，突出了轮廓的动态流动感。

大灯的和谐设计将高度复杂的细节融入到整体概念中。LED 单元安装在铣削铝制支架上，是专门为 BMW Concept Skytop 开发的，采用了最新的汽车大灯技术和设计，外形最纤薄。简洁、纯粹的设计使所有照明功能都集中在一个安装空间中。尾灯扁平而明确的形状与 BMW Concept Skytop 的整体外观相得益彰。

BMW Concept Skytop 两排座椅后面的皮革防滚架与 B 柱上的侧翼和可完全伸缩的后窗相结合。两个可拆卸的车顶部件也采用皮革制成，可存放在行李空间中的特殊隔间中。

无论车顶是打开还是关闭，配色方案都能确保从内部到外部的平滑过渡。在后部，车顶的红棕色调与外部油漆的柔和银色和镀铬阴影效果融为一体。技术精湛的色彩渐变是由宝马集团丁戈尔芬工厂经验丰富的油漆大师精心打造的。

布洛克风格的皮革表面是内饰的特色

内饰中的皮革座椅采用布洛克风格的装饰。表面的红棕色调创造了一致的配色方案，使整个内饰具有奢华和宽敞的感觉。水晶应用巧妙地嵌入驾驶舱，增加了整体印象。宝马概念天窗的内饰表面采用宝马集团丁戈尔芬工厂的传统马具制作而成。

发动机型号也与 BMW Z8 相似。与传奇跑车一样，BMW Concept Skytop 也配备了 BMW 传动系统产品组合中最强大的 V8 发动机。官方表示将 Concept Skytop 投入生产的技术流程是可行的，这可能是其 S63 V-8 动力装置的结果。这款 617 马力的双涡轮增压发动机借鉴了当前一代 M8 Competition，已经符合排放法规，并且还拥有服务网络。

宝马集团设计总监 Adrian van Hooydonk范·霍伊东克在接受《汽车新闻》采访时表示，他们正在考虑量产版。他认为，这款车的产量可能在 20 到 25 辆之间。虽然没有透露价格，但 Skytop 的价格肯定会比 8 系敞篷车高出很多，后者的售价为 100,500 美元。

范·霍伊东克表示，有客户“肯定想要一辆”。如果宝马能找到足够多志同道合的爱好者，让这款车具有商业价值，那么宝马真的没有理由不生产它。“从技术角度来看，是的，这是非常可行的，”他说。

当您看到内部时，Skytop 的可行性并不令人惊讶。它的车厢看起来直接沿用了 BMW M8 的设计，只是皮革更精致一些。

小众梦想走向量产现实