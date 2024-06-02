DHL在意大利米兰附近的波佐洛马尔特萨纳开设了欧洲大陆首个电动汽车卓越中心，致力于推动电动汽车发展。

该中心与 DHL 客户解决方案与创新部门的 EV 团队合作，利用 DHL 全球货运的综合仓储和货运管理，包括海运和空运能力。此外，DHL Express 还提供全球配送网络解决方案。

这个最先进的设施占地约 10,000 平方米，是一个物流中心，专为满足意大利市场对电动汽车日益增长的需求而设，专门针对日益增长的电动汽车行业。

DHL 全球货运意大利分公司首席执行官 Mario Zini 表示：“DHL 很高兴在意大利推出欧洲首个电动汽车卓越中心。这一举措体现了我们致力于为电动汽车行业提供可持续物流解决方案的承诺。该中心提供全面的服务和解决方案，是一站式服务中心，我们的客户可以在一个地方获得所需的一切，同时还可以从我们员工的专业知识和经验中受益。”

DHL Express 意大利分公司首席执行官 Nazzarena Franco 补充道：“在快速增长的时期，我们的目标是支持企业实现移动转型。利用 DHL Express 的全球网络，我们通过有效管理原材料短缺和零部件短缺来帮助客户维持无缝生产。我们经过认证的国际专家坚定地支持该行业实现重要的能源转型。通过电动汽车卓越中心，我们准备成为推动汽车发展的关键合作伙伴。”

意大利电动汽车卓越中心涵盖使用各种运输方式的进出物流、提供电池测试和充电等增值服务的仓储以及完整的电池售后处理。这包括存储、充电、保修问题的经销商服务、电池更换和拆卸。除了这些核心优势外，客户还可以享受无缝插电和符合全欧洲 LiBa 标准的网络功能。

除了拥有现代化仓库外，该设施还拥有充足的能源存储能力，并提供专为两轮车量身定制的专业服务。此外，该设施还配备了温度和湿度控制室，提供包括普通材料和危险材料隔间在内的整体解决方案。这些服务由电动汽车领域训练有素的团队管理，对于空运需求，客户可以依赖 IATA CEIV 认证的团队。此外，客户有机会利用总部位于意大利的 Formula E 物流团队的专业知识。

作为全球网络中的第六个枢纽，电动汽车卓越中心为国际客户提供了战略位置优势，毗邻意大利市场和邻近市场。该设施目前服务于广泛的客户，包括来自意大利、欧洲各国、美国和中国的知名 OEM 和汽车制造商。

DHL 客户解决方案与创新全球汽车移动部门总裁 Fathi Tlatli 表示：“在 DHL，我们致力于推进汽车移动的电气化。为此，我们在全球建立了电动汽车物流卓越中心，专家团队为整个供应链提供开创性的解决方案——从零部件采购到车辆交付。”“随着意大利新中心的成立，我们现在在每个地区都有业务，让我们的客户在日益增长的电动汽车市场中占据竞争优势。”