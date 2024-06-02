小鹏汽车公布最新交付成绩。2024年5月，小鹏汽车共交付新车10,146台，同比增长35%，环比增长8%。其中，小鹏X9“九冠王”交付1,625台，上市五月累计交付11,456台，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。2024年1月-5月，小鹏汽车累计交付新车共41,360台，同比增长26%。

5月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%。截至2024年5月31日，XNGP已全量覆盖全国283个城市，开城范围持续扩大中。截至5月，XNGP官方实车测试里程累计超过646万公里，三季度起XNGP将实现“全国都能开，全程都好用”。

5月20日，小鹏汽车在北京举办了以“开启AI智驾时代”为主题的发布会，宣布面向用户全量推送AI天玑系统，并行业首发量产的“端到端”大模型、全球首发AI代驾，MONA系列首款车型即将亮相。

5月，小鹏汽车宣布正式进入澳大利亚、法国市场，将为澳大利亚、法国市场的用户带来小鹏汽车旗下重点车型，包括小鹏G9、G6等。5月，小鹏G6、X9已在香港正式亮相，首批右舵版小鹏G6预计于今年第三季度交付。

5月21日，小鹏汽车发布2024年第一季度财报：总交付21,821台智能电动汽车；营收达65.5亿元，同比增长62.3%；毛利率大幅提升至12.9%，同比提升11.2个百分点，环比提升6.7个百分点。截至第一季度末，小鹏汽车现金储备为414亿元。通过智能化技术输出的创新商业模式提升盈利，小鹏汽车自我造血能力不断增强。