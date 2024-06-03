起亚在全球市场也维持着一定的话语权，但一直没有一款真正走量的车型。因此，其带来了该公司专用的紧凑型 EV SUV：EV3。它结合了大胆的设计、创新的技术和突破性的功能，在紧凑型 EV SUV 领域树立了新标准。EV3借鉴了起亚品牌更大型、屡获殊荣的EV9 SUV的先进技术和以客户为中心的价值观，开创了自己的特色。它为紧凑型 EV SUV 领域带来了独特、身临其境的体验。通过大大超出客户的期望，EV3 将扩大吸引力并提升人们对 EV SUV 的认知度。

外观设计：大胆而前卫

起亚的“对立统一”设计理念充分利用了自然和现代的不同价值观所产生的创造性张力，从而形成了一个和谐的整体，这是起亚 EV3 进步、动感和引人注目的设计的核心。该理念的影响提升了 EV3 的情感感受和氛围，将动态美学与周到的功能无缝结合。

EV3 散发出一种高度自信的气质。在前部，垂直大灯位于干净表面面部区域的两端，有助于营造出宽阔、极度自信的姿态。充足的空间感与差异化的图形和与整个车身协调的肌肉感相结合。

起亚标志性虎脸设计的全新、强劲诠释融入了该品牌最新的星图标志性照明概念。日间行车灯 (DRL) 垂直排列，进一步强调了虎脸设计，展现出高度自信的性格。

从侧面看，EV3 散发出非凡力量的气息，同时给人以敏捷和动感的强烈印象。修长、倾斜、光滑的车顶线无缝过渡到掀背式后挡板，进一步展现了高度技术化的车身设计。动感的轮廓和宽敞的车舱营造出宽敞的内部空间，而独特的互锁体积和图形进一步凸显了其创新性。

尾部完善了 EV3 的高科技造型语言和有目的的姿态。粗黑色装饰线强调了 SUV 坚固的 C 柱设计与动感的车顶线之间的连接，进一步增强了车辆的力量感。简化的几何尾灯设计与后玻璃无缝集成，构成了未来主义的尾门设计，其宽大、技术性和时尚的外观灵感来自 Tiger Face Star Map 前灯标志。

起亚提供九种车身颜色的 EV3 – 其中两种是专为新车型打造的：东陵绿 (Aventurine Green) 和赤陶色 (Terracotta)。

EV3 GT-line 展现出更加粗犷和冒险的外观。在前部，汽车的对比色下车身饰件进一步增强了动感设计，而集成式下保险杠则营造出更具运动感、更精致的外观。技术性的垂直和水平图形与汽车的大面积黑色覆盖区域形成鲜明对比，呈现出更大胆的形象。这种处理方式也反映在后部，下保险杠上具有独特的三角形翼配置，营造出类似的激进效果。

内饰设计：以自然为灵感的美学，提升幸福感

EV3 的内饰设计提供了宽敞的车舱，可舒适地容纳五人。起亚创造了一个功能齐全、高效的车舱，散发出迷人的生活空间般的氛围，旨在让乘客在每次旅行和车辆充电时都能享受到。

优雅的中央控制台配有滑动桌和储物区。下部区域可存放饮料、零食，甚至小背包，而个人电子产品（如笔记本电脑和平板电脑）可在车辆静止时放在桌子上。

除了多级可调的环境照明和超舒适座椅（包含可折叠的放松模式）外，滑动桌还可让乘客在停车时享受最大程度的放松。EV3 的前备箱容量为 25 升，后备箱容量为 460 升，是同类车型中行李空间最大的车型。可调节的两层行李板可提供超过 140 毫米的装载高度灵活性，非常适合家庭露营旅行等活动。

近 30 英寸宽屏显示屏（包括 12.3 英寸仪表盘、5 英寸空调面板和另一个 12.3 英寸 AVN 显示屏）集成了气候控制功能的无缝触摸操作，并为驾驶员提供清晰的图形和直观的信息。屏幕还延伸到仪表板中央，让前排乘客可以使用娱乐和导航功能。

只需轻触方向盘按钮，即可访问和控制 EV3 的许多功能，包括驾驶模式、巡航控制、娱乐和导航。中央屏幕下方的一排无缝按钮可直观地操作各种功能，如地图、媒体和车辆系统配置。

客户可以选择多种内饰颜色、材料和装饰饰面，灵感来自空气、地球和水元素。选项包括淡灰色、暖灰色、蓝色，而玛瑙黑色则专门用于 GT 系列装饰。

与每款新款起亚一样，EV3 采用了各种可持续物品，以大规模加速可持续发展。仪表板和车门饰条采用再生面料，营造出温馨如家的氛围。聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 是世界上最容易回收的塑料之一，内饰的许多区域都采用了这种材料，包括座椅、车顶内衬、车门扶手、装饰、地垫和行李板。

大型电动 SUV 技术和紧凑型领域的安全性

起亚为 EV3 配备了一系列通常只用于大型 EV SUV 领域的超先进安全、驾驶、便利和充电功能。这创造了一种增强的所有权主张，大大超过了现有紧凑型 SUV 领域目前提供的功能，并且与内燃机 (ICE) 汽车相比，提供了变革性的卓越驾驶体验。

该车的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术包括 eDTVC 电动动态扭矩矢量控制，以确保 EV3 平稳、稳定地将动力传输到道路上。前方防撞辅助、车道保持辅助、高速公路驾驶辅助和倒车防撞辅助为驾驶员在每次旅程中提供额外的支持和保障，无论旅程长短。

起亚的远程智能停车辅助系统让车主能够自信安全地驾驶 EV3 进出狭小空间，而无需驾驶员坐在车内。12 英寸平视显示器 (HUD) 可将信息投射到挡风玻璃上，以最大限度地减少驾驶员分心，为紧凑型 EV SUV 领域带来了更多价值。

EV3 是首款采用起亚全新 i-Pedal 3.0 再生制动技术的车型，该技术允许驾驶员根据自己的喜好调整再生制动水平，从而实现单踏板驾驶。这可以最大限度地提高能源效率，并明显减少长途驾驶的疲劳，使车辆在一次充电后可以行驶更远的距离，使旅途更加有趣、愉快和舒适。

凭借 EV3，起亚成为首家将车辆到负载 (V2L) 充电引入紧凑型 EV SUV 领域的制造商，让乘客可以自由灵活地为笔记本电脑、小冰箱、咖啡机或吹风机等外部设备充电。起亚的数字钥匙 2.0 让客户只需使用智能手机或智能手表即可解锁和启动 EV3，从而避免携带实体钥匙的麻烦。他们还可以方便地与朋友和家人分享 EV3 的数字钥匙。

提供全新水平的创新技术和数字连接

为了补充生活空间般的内饰所带来的变革性体验，起亚为 EV3 配备了一整套连接和娱乐功能。其中大部分功能旨在让您在车辆行驶时安全使用，而其他功能则只能在车辆静止并选择停车时使用。

起亚通过其 Premium Streaming 服务提供各种流媒体内容，该服务通过 LG 的汽车内容平台 (ACP) 提供，该平台由 webOS 提供支持。起亚还提供街机游戏，让乘客可以享受车内游戏。EV3 的 Harman Kardon 音响系统的音质进一步增强了沉浸式体验，可提供类似于家庭影院的体验。

EV3 让驾乘者能够使用受 NBA 球队启发的显示主题来个性化车辆的仪表板和信息娱乐系统。这些主题展示了球队的颜色、图形和动画，可通过数字 Kia Connect Store 轻松访问。Kia 计划在未来扩大显示主题的选择范围，提供更多定制选项。

EV3 是首款采用起亚 AI Assistant 技术的电动汽车车型，该技术最近首次在起亚 K4 紧凑型轿车上亮相。该技术为客户提供了全新且创新的方式，可以直接直观地与车辆功能进行交互和控制，从而提高乘车时的便利性并优化生产力。这款类似人类的助手将始终在用户探索世界时为他们提供支持和启发。起亚将很快开始在其他电动汽车车型上推出这些功能，首先是 EV3。

随着生成式人工智能的整合，起亚的语音助手现在更加强大。生成式人工智能通过自然语言理解来理解复杂的语境，使其能够与用户自然交谈。人工智能助手可以支持旅行计划，同时引导客户从车辆的功能（包括娱乐和信息搜索）中获得最大收益。

起亚计划首先在韩国实现量产，并计划在欧洲扩大 AI Assistant 的领域和服务。这项技术不断发展，未来将为客户带来更多好处。

电动传动系统：超长续航里程和超快速充电

EV3 长 4,300 毫米，宽 1,850 毫米，高 1,560 毫米，轴距为 2,680 毫米。它采用基于电动全球模块化平台 (E-GMP) 的最先进的前轮驱动电动动力系统，采用起亚的第四代电池技术。EV3 标准型号专门配备 58.3kWh 电池，而 EV3 长续航版配备 81.4kWh 电池。

两款车型均采用 150kW/283Nm 电动机，0-100km/h 加速时间仅为 7.5 秒。EV3 的最高时速为 170km/h。

与大型 EV9 SUV 一样，起亚工程师在 EV3 上不遗余力地追求最佳效率。它具有增强的车身空气动力学性能，采用全 3D 底盘，阻力系数低至令人印象深刻的 0.263 Cd。最先进的电池管理单元 (BMU) 和电池监控单元 (CMU) 技术可确保 58.3kWh 和 81.4kWh 高压电池系统尽可能高效地利用能源。

EV3 长续航版的预计续航里程可达 600 公里（WLTP）。这种令人印象深刻的灵活性让首次尝试电动汽车的人完全有信心应对长途旅行。当 EV3 的电池最终需要充电时，乘客可以在舒适的起居空间般的车内放松身心，因为起亚先进的车辆充电管理系统可在约 31 分钟内将电池从 10% 充电至 80%。