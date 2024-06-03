离网生活通常会带来一些严峻的挑战。Living Vehicle Cyber​​Trailer 旨在解决几乎所有问题，但有一个警告：它的价格可能会比 Cyber​​truck 还要贵。

这款未来主义的拖车不仅能从空气中制造自己的水，还能从太阳能中产生电力，同时它还将提供令人争议的设计。下面让我们深入了解一下我们预计大多数特斯拉 Cyber​​truck粉丝在未来一段时间内会渴望的东西。

Living Vehicle 可能不是您听说过的品牌，但它专门经营高端离网拖车。Cyber​​Trailer 的起价高达 175,000 美元，旨在服务于这类客户，并且兼容电动汽车和内燃机汽车。众所周知，电动汽车在长途牵引方面不占优势，但 Cyber​​Trailer 在这方面有自己的独门绝技。

它将提供拖车充电功能，这意味着理论上 Cyber​​truck、Rivian R1T 或 Ford F-150 Lightning 车主可以拖着 Cyber​​Trailer 越野，然后从拖车本身充电。当然，无法确定这可能需要多长时间，因为它的主要发电方式是通过太阳能电池板。Living Vehicle 没有透露车载储能的具体容量，但确实澄清说它有“备用电源系统”。

这是一项很棒的功能，因为它允许在位置方面具有灵活性。一个家庭可以找到一个远离人迹罕至的地方，离开拖车，然后乘坐牵引车去探索。同时，任何留下来的人仍将拥有一个全功率的居住空间。事实上，他们也会拥有令人印象深刻的功能。

与其他 Living Vehicle 车型一样，Cyber​​Trailer 将通过 Watergen 大气水发生器自行供水。该系统每天可以根据湿度和温度产生数加仑新鲜干净的饮用水。LV 表示，交付将于 2025 年开始，感兴趣的人只需支付 100 美元即可加入等候名单。