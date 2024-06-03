据业内资深人士透露，微软下一代 Xbox 主机将大力发展人工智能功能。

此前在微软与联邦贸易委员会（FTC）关于收购动视暴雪的法律纠纷中，部分公司高管的聊天记录被公开，其中透露了微软计划在 2028 年推出第十代游戏主机。由于这些聊天记录发布于 2022 年 5 月，目前尚不清楚微软是否仍计划于该时间窗口发布新主机。

科技媒体 Windows Central 的编辑 Jez Corden 最近透露了一项关于下一代 Xbox 主机的传闻，据称该主机将配备神经处理单元（NPU）。据报道，这款专门用于人工智能运算的芯片将由高通公司制造，而微软与高通近年来在客户端人工智能解决方案方面合作频频，两家公司之间的关系也日益紧密。

Corden 还表示，下一代 Xbox 主机可能会原生支持微软的智能助理 Copilot。这款人工智能助手于 2023 年 5 月首次亮相，目前已登陆包括 Windows 11 电脑、移动设备在内的多种平台，并集成于 Microsoft 365 应用和 Edge 浏览器中。将 Copilot 引入下一代 Xbox 设备将延续这一趋势，不过 Corden 坦言，目前还不清楚该智能助理在主机上的具体集成方式。

同一位业内人士还透露，微软计划将下一代 Xbox 主机作为原始设备制造商（OEM）的参考设计，也就是说，微软希望允许第三方厂商制造自己的 Xbox 品牌主机。然而，微软目前仍在亏本销售当前世代的主机。在这种情况下，原始设备制造商要想在保持价格竞争力的前提下盈利，唯一可行的办法就是微软与他们分享数字软件销售的利润分成，这也是微软目前用来弥补主机亏损的策略。

值得一提的是，微软高层曾多次强调，下一代 Xbox 系列主机将提供有史以来单代主机中最大的“技术飞跃”。