在 COMPUTEX 2024 正式开幕前，英伟达宣布其 RTX 系列显卡将大力支持微软的全新 Copilot+ 计划，该计划旨在为 Windows 11 系统带来一系列强大的本地化功能。

首批适配的设备包括来自华硕的五款笔记本电脑以及来自微星的一款机型，由于 Copilot+ 目前尚未正式发布，这些笔记本电脑将预装常规版本的 Windows 11，但英伟达承诺，一旦 Copilot+ 上线，这些设备都将可以免费获得所有更新。

此前，Copilot + 功能仅限于高通骁龙硬件使用。此次引入 NVIDIA RTX 系列硬件让人期待其强劲的性能将如何影响这一领域。得益于强大的移动 GPU，RTX 系列可提供高达 1000 TOPS 的 AI 运算能力，远超骁龙 X 系列 Elite 版使用的专用 NPU 所提供的 45 TOPS。

值得注意的是，英伟达目前仅宣布了 RTX 40 系列移动显卡将支持 Copilot + 功能，并未提及桌面端显卡。

此外，英伟达还宣布将推出“G-Assist”功能。该功能在 2017 年愚人节时被首次提出，当时被设定为一款可以帮助玩家通关游戏的 AI 游戏助手，但当时的 AI 技术尚不足以实现这一功能。如今，随着人工智能的飞速发展，英伟达终于可以正式发布 G-Assist 了。

G-Assist 项目可以通过语音或文本输入接收玩家指令，并结合游戏画面中的信息，通过人工智能视觉模型进行分析处理。这些模型可以增强大型语言模型（LLM）的情境感知和特定应用程序理解能力，并结合游戏知识数据库，生成针对性的文本或语音回复。发布会上，英伟达展示了一个玩家通过 G-Assist 询问“Rex 是什么”的例子。如果这项功能能够顺利运行，玩家将能通过这种方式在游戏中进行学习，而无需查阅攻略指南。

英伟达在演示后特别强调，Project G-Assist 目前仅为展示项目，暂未计划向消费者推出。

更具实用意义的是 RTX AI 工具包。该工具包包含一系列 SDK 和实用工具，方便开发者轻松创建、自定义和优化适用于 NVIDIA 硬件的 AI 模型。NVIDIA 将于 6 月晚些时候开放对该工具包的访问，其中包含一系列针对 RTX 设备优化的 LLM。

此外，英伟达还开源了 RTX Remix 工具包，供制作者利用 AI 生成老游戏的高分辨率纹理。RTX 视频编码技术也获得了 SDK 更新，并即将登陆 VLC 媒体播放器。