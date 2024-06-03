动点出海综合多家外媒报道获悉，腾讯音乐（TME）及其母公司腾讯控股将以近7000万美元的价格收购泰国音乐公司GMM Music 10%的股份。

据了解，本次收购中对GMM Music的估值为7亿美元，将以现金和音乐流媒体应用程序JOOX Thailand少数股权的形式支付（JOOX为腾讯在东南亚、中国香港、中国澳门、南非等地区运营的音乐平台）——其中，腾讯音乐及腾讯将要支付的现金并未对外公布具体数额；而JOOX Thailand所需付出的具体股权份额也同样未经透露。

值得一提的是，作为本次收购的背景，去年7月份时，GMM Music的母公司GMM Grammy曾对外宣布，其董事会已经批准了GMM Music的IPO计划，并计划登陆泰国证券交易所。

另一方面，有消息指出，本次收购也是建立在GMM Grammy与腾讯音乐早前的结盟基础之上。据悉，20年8月时，腾讯音乐曾与GMM Grammy达成战略合作关系，以通过其出版目录在泰国推广腾讯音乐的K歌应用WeSing。

回到本次收购。GMM Grammy表示，对GMM Music而言，腾讯和腾讯音乐的投资将“加强”其分拆计划，从而为即将到来的IPO做好准备。不过，GMM Grammy并为对外公布此IPO的具体时间规划。

根据公开信息，GMM Grammy（GMM Grammy Public Company Limited）是泰国最大的媒体集团娱乐公司，旗下拥有电影、电视、音乐、家庭购物等多项业务，并已在泰国证券交易所上市。