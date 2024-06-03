自 2017 年首次亮相以来，特斯拉 Semi一直难以捉摸。这款长途卡车最初计划于 2019 年投产，但一直受到延迟的困扰。第一批交付终于在 2022 年 12 月开始，但从那时到 2024 年第一季度，产量不到 150 辆。

大部分产品直接交付给特斯拉公司车队。百事公司是唯一一家实际接收交付的 Semi 客户，尽管 百事公司下的 100 份订单中， 目前只有 34 份已经交付。

因此，上个月，特斯拉在拉斯维加斯举行的 2024 年先进清洁交通博览会 (ACT) 上亮相，向全世界保证，即使进展速度比预期的要慢，Semi 仍处于正轨上。高级经理 Dan Priestley 表示，特斯拉致力于卡车行业的电气化，并表示他们“期待利用我们在电动汽车和支持基础设施方面的经验，大规模应对电动重型卡车。”

在此次活动中，普里斯特利还宣布，百事可乐车队将很快再增加 50 辆 Semi 卡车。此前有报道称，大型零售商 Costco 和沃尔玛也已启动试点项目。

当然，这只是特斯拉未来雄心的序幕。去年，该公司宣布在内华达州投资 36 亿美元建造一座工厂，以支持特斯拉 Semi 的生产。该工厂于今年 1 月开始建设。普里斯特利表示，特斯拉的目标是在 2026 年实现量产，最终年产量将达到 5 万辆。