近日，选择性吸附材料产业化平台企业——康元医疗科技（大连）有限公司宣布完成数千万元融资，本轮融资由道彤投资领投。所融资金将主要用于新产品研发、核心技术完善以及产品临床试验推进。

康元医疗科技（大连）有限公司成立于2016年11月，公司是具有完全自主知识产权的、国内稀缺的创新选择性材料产业化平台。公司建立了以纳米抗体为核心的新一代特异性材料技术平台，攻克了从纳米抗体筛选及批量制备到特异性生物医学吸附材料规模化合成系列共性关键技术，已达国际先进、国内领先水平。

关于获得本轮融资，康元医疗总经理王雨萌表示：感谢投资人的信任与支持，康元医疗将继续深耕选择性材料市场，坚持“面向国家重大需求，推进科技成果转化”的初心，拓展核心技术的应用领域和市场，以成为具有国际视野的特异性吸附材料领军企业为发展目标，推进面向临床及产业场景刚需及急需、具备完全自主知识产权及国际竞争力的新一代高效吸附材料持续获批及落地。

道彤投资董事总经理林祯成表示：选择性材料作为高壁垒、高技术附加值的蓝海市场，是我国推进科技创新，从“奋力追赶”到实现科技的“弯道超车”的重要战场。康元医疗团队依托国家双一流大学的雄厚技术积累，集聚了从科研人才到产业人才完善的产业化团队，突破了多项技术壁垒，核心技术已在多临床及产业急需场景落地，产品短中长期梯度布局合理。我们很期待康元实现产品和收入的快速增长，成为选择性吸附材料领域的市场龙头。