根据研究和分析公司 GlobalData 的报告，尽管生成式人工智能备受关注，但只有 7% 的美国公民表示他们每天使用 ChatGPT。

牛津大学和路透社研究所的一项研究调查了生成式人工智能在英国、美国、法国、日本等国家共 1 万多人的使用情况。日本只有 1% 的人每天使用 ChatGPT，法国和英国为 2%，美国为 7%。

在调查的国家中，平均 27% 的受访者表示他们在个人生活中至少使用过一次生成式人工智能，21% 的受访者回答说他们在学校或工作中使用过它。

ChatGPT 是受访者最广泛使用的 AI 工具，约有 50% 的人听说过 ChatGPT，Google 的 Gemini 和微软的 Copilot 位列二三位。

最流行的生成式人工智能使用方式是创建图像或其他媒体，28% 的受访者表示他们主要将人工智能用于此目的。许多人使用生成式人工智能创作只是在玩弄或试验，并不是完成特定任务。

个人使用生成式人工智能的情况目前比企业更为普遍。GlobalData 报告显示，尽管约 50% 的企业认为人工智能将很快颠覆其行业，但只有 20% 的企业在其工作流程中高度使用了人工智能。

GlobalData 预测，到 2030 年全球人工智能市场总值将超过 10370 亿美元。