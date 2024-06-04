微软发言人通过电子邮件声明向 CNBC 确认，其混合现实部门正在裁员。声明并未具体说明被裁员人数。

微软发言人在声明中表示：“今天早些时候，我们宣布了对微软混合现实部门的重组。我们将继续全力支持美国国防部的 IVAS 项目，并继续提供尖端技术来支持我们的士兵。此外，我们将继续投资 W365 以服务更广泛的混合现实硬件生态系统。我们将继续销售 HoloLens 2，同时支持现有的 HoloLens 2 客户和合作伙伴。”

微软混合现实部门的重组并不令人意外。过去几年间，微软一直在逐渐减少对其混合现实项目的投入。2023 年 8 月，该公司将混合现实工具包的开发转移到了独立的 GitHub 组织。2023 年 12 月，微软宣布停止维护伴随 Windows 10 推出的 Windows 混合现实功能，该功能将于 2026 年 11 月 1 日对消费版 Windows 停止支持，并于 2027 年 11 月 1 日对商用版 Windows 停止支持。目前仍在使用的所有 Windows 混合现实头戴式设备都将无法兼容最新的 Windows 11 版本 24H2。

不过，微软仍将继续为 HoloLens 2 头戴式设备提供支持。事实上，几周前该公司刚刚发布了 Windows Holographic 版本 24H1。正如微软在今天的声明中所说，他们仍在继续研发供士兵在战场上使用的 HoloLens 2 版本。

尽管混合现实部门正在裁员，但微软仍计划支持其他混合现实设备，例如 Xbox 云游戏和适用于 Meta Quest 的 Office 应用，其 Office 应用也适用于苹果 Vision Pro。