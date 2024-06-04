据HubSpot基于一项针对600家初创企业方的调研显示，尽管当前全球经济正面临动荡局面，且当地的私人融资规模也降至六年来最低水平，东南亚和印度的初创企业生态却仍保持韧性，并显示出明显的成熟迹象。

HubSpot指出，与前几年相比，上述地区（东南亚和印度）平均有近一半（53%）的初创企业认为在过去一年中更容易发展业务。不过，当地的大多数企业也认为，去年期间，是否拥有明确的盈利途径（98%）正在变得愈发重要。

此外，调研也表示，作为当地企业韧性的体现，虽然地理扩张为企业带来了更多挑战——23%的初创企业发现进入新市场会变得更加困难，但其客户获取和保留环节却变得相对轻松了一些，超过一半（55%）的初创企业称其在这一方面有所改善。

就在获客上遇到困难的企业而言，18%的初创企业表示该环节正面临更多难题。其指出，竞争加剧（31%）、越来越严格的客户要求（31%）以及资金获取（29%）成为了其中的主要挑战。

值得一提的是，上述地区的初创企业已经建立了强大的技术基础，并正在利用其技术能力来收集、构建和分析客户数据以推动业务增长。

其中，几乎所有的（99%）初创公司都表示其正在使用至少一种CRM工具，并且有近八成（81%）的初创公司对自身的技术堆栈感到满意。而基于这一现状，71%的受调查的初创企业认为，其公司拥有了足够的数据来发现新业务增长机会。

调研称，数据和技术的双管齐下不仅有助于推动创新和建立更好的客户关系，在持续的全球融资寒冬背景下，这一联动也将有望提升初创企业的韧性和适应性。

另一方面，根据调研，人工智能新潮的出现正在从根本上改变东南亚和印度的初创企业格局。调研表示，由于可以自动执行重复性任务并创造需要高级技能的新角色，人工智能越来越被视为企业未来战略的关键要素。

体现在具体方面，该地区绝大多数初创企业（98%）都认为人工智能在其未来战略中具有重要意义，尤其是对印度和印尼的初创企业而言——73%的印度受访方和63%的印尼受访方对这一观点表示出了赞同，其比例位居所有受调查国家之首。

调研称，32%的初创企业将人工智能视为一种能够更快将产品推向市场的方式，而30%的初创企业认为人工智能可以帮助更快地交付产品、并且同样有30%企业将人工智能视为能够与更强大的竞争对手和现有企业公平竞争的工具。

不过，调研也强调，对东南亚和印度而言，这项技术进步也在人才获取等方面带来了一系列挑战。

展望未来，HubSpot表示，现在，人工智能被视为自互联网诞生以来最大的经济机遇，数据将是人工智能中的货币。这些地区的数字原生初创企业正处于全球增速最快的一些数字经济体中，而它们可以利用其现有的技术基础设施和优质数据，为有效的人工智能解决方案奠定基础。