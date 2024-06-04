Trailhawk 概念车与其所基于的标准量产Wagoneer S一同亮相，继续采用 100% 电动设计，但这次利用了 4xe 子品牌，带来了一些类似 Jeep 的优点。虽然它正式是一款概念车，但很难想象未来某个时候 Wagoneer S Trailhawk 不会以量产形式出现。

虽然 2024 款 Jeep Wagoneer Launch Edition 的目标是在性能和​​续航里程上与特斯拉 Model Y一较高下，但 Trailhawk Concept 可以有所突破。因此，你可以获得巨大的 31.5 英寸全地形轮胎，这肯定会比基础车估计的 300 英里续航里程少几英里。厚实的橡胶包裹着一些相当吸引人的 18 英寸多片式车轮。

推出的 Wagoneer S 的一大亮点是滑得像滑溜溜的东西一样，拥有所有吉普车中最好的 CD ，而 Trailhawk Concept 则通过激光切割的铝制车顶行李架和坚固的树桩横穿式悬架升降机将其抛诸脑后。您还会注意到经过修改的前后设计，其中包括重型牵引钩。

显然，空气动力学仍是一个值得关注的问题，较高的行驶高度肯定会产生影响。为此，Jeep 增加了功能性抽气装置，以释放在高速公路行驶过程中可能积聚的空气的压力。为了确保 Trailhawk 符合整个 Trail Rated 概念，这款 Wagoneer S 配备了锁定后轴和 Selec-Terrain 驾驶模式选择器中的专用 Rock 模式。