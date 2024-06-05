中国 2024年第一季度折叠屏手机销量同比增长48%；

增长背后的主要动力是翻折式大折叠机型，其出货量几乎翻了一番，而另一种形态的纵向小折叠机型增速平缓；

更轻薄的机身设计、更多的使用场景等因素刺激了消费者对翻折式大折叠机型的需求；

预计中国折叠屏手机市场将继续保持健康增长态势。

中国 2024 年第一季度折叠屏手机销量同比增长 48%，延续强劲增长势头，同期整体智能手机市场仅增长 2%。自 2020 年初以来，折叠屏手机就成为中国智能手机品牌厂商的重要战略关注点。这些厂商希望这种新颖的形态能够刺激停滞不前的智能手机市场，并扩大品牌在高端市场的渗透率。

根据 Counterpoint Research 的周度数据追踪服务报告，2024 年第一季度，折叠屏手机出货量同比增长 48%，其中，翻折式大折叠机型出货量同比增长 91%，而纵向小折叠机型出货量同比下降 1%。由于翻折式大折叠机型的使用场景更加丰富，消费者开始青睐这种形态，导致其出货量大幅增长。展开后的大屏幕带来更出色的多任务处理能力，用户可以同时运行多个应用并高效切换。展开后的形态接近平板电脑，非常适合处理工作事务（例如编辑文档和管理电子邮件），也适用于娱乐活动（例如观看视频和游戏）。经过数代更新，翻折式大折叠机型变得更加轻薄，更具吸引力。

华为是中国折叠屏手机市场的重要参与者，也是最早推出折叠屏产品的厂商之一。2024 年第一季度，华为引领翻折式和纵向折叠式机型的销量，标志着其强势回归。华为市场份额的增长主要得益于首次推出支持 5G 的折叠屏手机，例如上市即热销的翻折式 Pocket 2 和翻折式 Mate X5。这两款折叠屏手机均搭载华为最新研发的支持 5G 的 SoC 芯片，与 Mate 60 系列所使用的芯片相同。

折叠屏手机市场在软硬件方面都取得了显著进步。近期推出的新品展示了显著的提升。例如，荣耀 Magic Vs2 号称是市面上最轻薄的翻折式大折叠机型之一，重量仅为 229 克，与直板手机相当。这款手机也十分纤薄，展开时厚度为 5.1毫米，折叠时厚度为 10.7 毫米。轻巧的重量得益于航空级镁合金框架和鲁班铰链技术。Magic Vs2 的售价也极具性价比，起售价为 6999 元人民币（约合 950 美元）。

除了硬件之外，手机品牌还专注于改善软件以提升用户体验。华为在其最新的翻折式大折叠机型 Mate X5 中展示了一些出色的软件优化功能。华为开创性的隔空手势控制功能也集成在 Mate X5 中，可以在内外屏幕上使用。用户可以通过手势控制浏览内容、观看视频甚至截屏，无需触碰屏幕。此外，华为还与软件合作伙伴合作构建折叠屏生态系统，深度定制了许多市场领先的应用程序，以更好地适配折叠屏手机。

展望 2024 年，中国手机品牌在推出新款折叠屏手机方面将采取更加谨慎的策略，更注重盈利而非激进扩张。显然，与之前几个季度相比，2024 年第一季度的新机发布数量有所减少。尽管如此，该机构预计折叠屏手机仍将是中国智能手机市场的一大亮点，并保持强劲增长势头。