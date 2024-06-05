起亚的目标是到 2028 年将欧洲汽车销量提高到 80 万辆，其中 85% 为电动汽车。为实现这一目标，该公司将在本世纪末在欧洲推出一系列新型电动汽车车型。

起亚在德国柏林为期两天的经销商大会上介绍了公司的长期愿景。该公司进一步表示，希望到 2028 年电动车型占其总销量的 85%。2023 年，起亚在该地区销售了 572,297 辆汽车，其中 37.9%（具体为 217,145 辆）是电动车型。

为了减少二氧化碳排放，起亚计划将其混合动力汽车系列从 2024 年的 6 款车型扩大到 2028 年的 9 款车型。该公司还推出了多款新型电动汽车，包括 EV2、EV3、EV4 和 EV5。纯电动专用汽车也在筹备中，中型PV5计划于 2025 年投入生产，大型 PV7 计划于 2027 年投入生产。

今天早些时候，起亚在韩国推出了EV3 ，起售价为 4208 万韩元（约合 28,000 欧元）。EV3 的售价低于 Niro EV，后者在该公司国内市场的售价为 5114 万韩元（约合 34,000 欧元）。这款新型电动 SUV 将于今年晚些时候抵达欧洲。EV4和EV5将于 2025年上市，EV2 将于 2026 年上市。

在全球范围内，起亚设定了160 万辆电动汽车的年销售目标，并计划在 2030 年前实现这一目标。该公司的全球电动汽车增长努力将涉及推出多款电动汽车的 GT 衍生产品。EV9 是一款全电动三排家庭 SUV，将于 2025 年 1 月推出高性能版本。

2021 年推出的 EV6最近也进行了改款，并将在未来几个月以更新的形象登陆欧洲。

最后，起亚将使电动汽车更加先进、更加普及，以提高销量。该公司计划于 2025 年开始生产第五代电池，其能量密度将提高 7%，成本将降低 10%。