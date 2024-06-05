Neural Concept 是瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL) 的子公司，该公司开发了一个人工智能软件平台，据称该平台可将电动汽车的开发时间从 4 年缩短至 18 个月。Neural Concept 现已吸引了新的投资者。

Neural Concept 表示，B 轮融资筹集的 2700 万美元新资金将使其能够扩大和巩固其“在该领域的技术领导地位”，以及“加速其全球招募和增长，以满足欧洲、亚太地区和美国的强劲客户需求。”此轮融资由 Forestay Capital 领投，DE Shaw Group 和现有投资者 Alven、CNB Capital、HTGF 和 Aster Group 参投。

Neural Concept 成立于 2018 年，总部位于洛桑，在瑞士、德国和美国拥有 60 多名员工。该公司表示，它在汽车、微电子、航空航天和能源领域的产品开发团队的 3D 深度学习方面处于领先地位。据说，来自不同行业的 60 多家原始设备制造商，包括空客、博世、通用电气、斯巴鲁和 10 支一级方程式赛车队中的 4 支，都已经依赖 Neural Concept 的平台。

Neural Concept 联合创始人兼首席执行官 Pierre Baqué 告诉Techcrunch，该平台加快了目前仍需手动完成的流程。“假设我设计了一个电池，我希望它性能更好，以提高其热效率。我们的软件会建议一些改进方法，使其更高效，因为软件知道材料的特性，”他解释道。

Baqué 表示，用于深度 3D 开发的 Neural Concept 平台可以将电动汽车的开发时间从 4 年缩短至 18 个月。西方汽车制造商正在努力降低成本，以便电动汽车的价格与内燃机汽车相当。由于中国竞争对手垄断了技术驱动型和经济实惠型汽车，汽车制造商尤其需要能够开发出能够应对快速变化的市场的车型。

Forestay Capital 高级负责人 Deborah Pittet 表示：“Neural Concept 率先推出了 3D 深度学习——人工智能的前沿技术，并在全球各个行业的客户中展示了惊人的吸引力和成果。”

Ansys等其他公司也已进军组件仿真的深度学习领域。