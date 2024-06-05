向全新全电动 2024 款 Jeep Wagoneer S 问好，Wagoneer S 是Jeep电动车计划的重要组成部分，它是一款采用电动汽车原生 SLTA-Large 平台的高端 SUV。这是该公司的一次极其重要的发布。Wagoneer S 不仅被誉为下线速度最快的 Jeep，而且它还将标志着 Jeep 在全球电动汽车 (BEV) 市场的首次亮相。 为了与特斯拉一较高下，这款中型电动 SUV 配备了 100 千瓦时电池，续航里程“超过”300 英里（482 公里）。Model Y Performance 的续航里程仅为 279 英里（449 公里）。Wagoneer S 可通过直流快速充电器在 23 分钟内充电 20% 至 80%，首发车型甚至将配备 48 伏 2 级家用充电器或 Stellantis Free2move 生态系统的公共充电积分。令人印象深刻的性能资质与 Jeep 品牌独有的 Selec-Terrain 牵引力管理系统相结合，Jeep Wagoneer S 可在所有天气和道路条件下带来驾驶信心和足够牵引力。

以您的方式充电：轻松的充电解决方案

为了让客户快速轻松地为这款全球首款 Jeep 品牌 BEV 充电，Jeep Wagoneer S 配备了高效的 400 伏、100 千瓦时电池组，可让车主在 23 分钟内将车辆的电量从 20% 充电至 80%（使用直流快速充电器）。

每辆 Jeep Wagoneer S Launch Edition 都配备 48 安培 2 级家用充电器或通过 Free2move Charge（Stellantis 的 360 度充电生态系统）获得等值公共充电积分，通过提供无缝充电和能源管理，让客户随时都能轻松充电。Wagoneer S 客户可以访问 Free2move Charge 应用程序，方便地搜索充电站、启动充电会话并跟踪充电历史记录。

电动架构提供出色的性能、4xe 能力和舒适性

2024 款 Jeep Wagoneer S 领先同级产品的基础是高度灵活的 BEV 原生 STLA Large 平台。Jeep 品牌设计师和工程师对 STLA Large 平台进行了调整，以调整长度、宽度、悬架和动力系统配置，使其专门针对 Jeep Wagoneer S 进行量身定制，以提供即时扭矩和闪电般的加速。

标准的全电动四轮驱动系统可在公路和各种路况下提供平稳的驾驶动力。Stellantis 设计的电驱动模块 (EDM) 可独立为前轮和后轮提供动力，实现即时扭矩响应，而 Jeep 品牌独有的 Selec-Terrain 牵引力管理系统具有五种不同的驾驶模式：自动、运动、环保、雪地、沙地。

Jeep Wagoneer S 的三合一 EDM 将电动机、传动装置和电力电子设备整合成一个紧凑的单元，既强大又高效。前 EDM 配备车轮断开装置，可减少巡航时的能量消耗并帮助优化行驶里程。

新技术、新技巧的使用在 Jeep Wagoneer S 的整体开发中发挥了至关重要的作用。为改善驾驶体验、降低整体噪音和振动水平，从而打造安静的车内空间和平稳的驾乘体验，Jeep 工程团队将车身扭转刚度提高了 35%，比之前的中型 Jeep 品牌 SUV 更高，以实现出色的驾乘体验、操控性能和对驾驶员输入的有效响应。

高级外观设计为全电动 Jeep Wagoneer S 树立新标准 2024 款 Jeep Wagoneer S 是一款由高级传统、创新和精致打造而成的车辆，将以其高雅的风格、时尚的精致和坚定的信心开辟自己的道路。这款 SUV 的外观设计巧妙地结合了和谐的比例、现代 4xe 功能和空气动力学效率，重新构想了 Jeep 品牌在当今电气化时代的功能性。 前面板巧妙地点缀着重新设计的七槽格栅，将呼吸功能转变为视觉功能。封闭式格栅不再需要通风和冷却，而是在接近车辆时照亮视线。新的引人注目的环境投射照明灵感来自现代建筑，即使在远处看也能感受其独特的外观。 空气动力学表面通过引擎盖和挡风玻璃的精确倾斜度和曲率表现出来，两者的角度都是为了在高速时实现最佳性能和效率。倾斜的车顶线在悬臂式后扰流板下方倾泻而下，以其标志性的 Wagoneer 轮廓将功能和美学融为一体。 Jeep Wagoneer S Launch Edition 将于 2024 款车型年首次亮相，将专门配备优雅的深色装饰。Launch Edition 直接从工厂提供风格和定制，配备 20 英寸亮黑色轮毂，以及亮黑色和深中性灰色外部元素。引人注目的是没有使用镀铬，因为设计团队希望采用更环保的工艺和材料。缎面装饰饰边和双窗格全景天窗为露天体验增添了外观细节。 整体高效的设计方法 对于全电动汽车而言，空气动力学是整体设计方程式中的关键组成部分。Jeep 品牌设计师和工程师设定了雄心勃勃的目标，以达到最佳空气动力学性能，从而实现最高效率、续航里程和性能，同时保持其时尚、高档的外观。通过利用最先进的工具和严格的测试和开发流程（包括最先进的风洞），该团队实现了 0.29 的阻力系数 (C D )，这是 Jeep 车辆有史以来最低的 C D 值，比普通 SUV 好约 15%。 从结构上看，车顶和后尾门扰流板呈一定角度，以尽量减少尾流尺寸。车辆的齐平口袋门把手、后翼和集成尾翼有助于引导车辆周围的气流并控制后部的分离点。此外，集成式底盘防护系统、三维形状的前轮胎挡泥板和独特的侧裙设计均能将气流平稳地引导到轮胎周围和车辆后部，以最大限度地减少阻力。所有这些都使 Wagoneer S 成为有史以来空气动力学性能最强的 Jeep 品牌 SUV。 内饰设计艺术：奢华与科技的无缝融合 作为业界首款现代豪华 SUV 的先驱和创造者，标志性的 1963 款 Jeep Wagoneer 在竞争中脱颖而出，开辟了新局面，引领了多功能车的广泛采用。六十年后，2024 款 Jeep Wagoneer S 继续突破界限，以全新的方式拥抱技术、奢华和创新，不断发展标志性的 Jeep 品牌。

2024 款 Jeep Wagoneer S 继承了 Jeep 品牌一流内饰的传统，彰显了旅行艺术。其技术集成的内饰与其性能数据同样令人印象深刻，拥有同级最佳的可用屏幕空间（超过 45 英寸）、同级独有的交互式前排乘客屏幕、工匠细节和优雅的装饰。

以当前一代 Jeep Grand Wagoneer 设计元素为基础，时尚的线性驾驶舱采用全数字化设计，配备现代控制装置和界面。前舱的焦点是横跨车翼的雕塑，其视觉连续的显示屏横跨整个前仪表板的宽度，并配有酒红色缝线和凿刻的金属装饰条。具有建筑冲击力的集成式 12.3 英寸中央显示屏由丰富的材料组合构成，包括精致的横金属装饰条贴花和釉面花边图案。

整个内饰有几处新细节，包括性能灵感十足的酒红色缝线方向盘，采用平底设计和双辐条。方向盘采用了全新的 Cabo 乙烯基抗菌表面涂层，使车辆更容易保持清洁。电子门释放装置是 Jeep 品牌的新产品，只需轻轻一按拇指即可轻松启动。新安装的启动按钮被压铸锌金属包围，上面标有精细的导航触觉纹理图案。

Launch Edition 标配全套可定制 LED 照明，具有日间/夜间设置，以及主动直接氛围灯，最多可选 64 种颜色。宽敞的五座 Jeep Wagoneer S 是同级车型中唯一配备标准加热和独家标准通风后排座椅的纯电动车。

同级独有的 McIntosh 音响系统

寻求高端沉浸式音响系统的发烧友只需看看新款 Jeep Wagoneer S 即可。得益于与 McIntosh 的同级独有合作，标志性的音频性能通过定制调校的 19 个扬声器系统提供。高性能系统由 1,160 瓦功放和 12 英寸低音炮驱动，可实现出色的低音质量，提供身临其境的体验，让所有车内乘客感觉自己仿佛置身于录音室，与他们最喜欢的艺术家在一起。Jeep Wagoneer S 的前座舱装饰有多个新细节，包括新的黑色陶瓷涂层铝制触觉贴花，出现在车辆的许多接触点上。独特的导航触觉图案在驾驶员控制中心占据显着位置，触感凉爽，具有瓷器般的感觉。软包裹的门饰有装饰饰边，包括与前仪表板相匹配的凿刻十字金属装饰。

Jeep Wagoneer S 有意识地采用了可回收的资源和材料。座椅、控制台、车门和仪表板表面均采用非皮革合成材料。其他配置包括优质超细纤维绒面顶篷和由可回收的消费前和消费后材料制成的优质地毯。

更安全、更智能的技术提供身临其境的驾驶体验

全新 2024 款 Jeep Wagoneer S 在同级别所有电动车中处于领先地位，拥有超过 45 英寸的高清雕刻屏幕空间，包括同级别独有的 10.25 英寸前排交互式乘客显示屏，可直接与 Uconnect 5 系统对话，让前排乘客只需快速触摸屏幕即可为驾驶员提供方向。

Jeep Wagoneer S 的驾驶员将通过全新的标准 12.3 英寸驾驶员仪表盘体验到高级驾驶体验和无缝连接，该仪表盘的设计基于客户反馈，直观且具有视觉冲击力。与标准集成导航系统配合使用，新的动态路况视图可以更好地协助驾驶员并增强车辆的标准自动驾驶系统。它还具有一套精致的菜单，包括 BEV 特定元素，例如充电水平、电池健康和可用电量。停车并插入电源后，Jeep Wagoneer S 仪表盘将显示当前充电状态，当感应到遥控钥匙时会激活该状态。

标准的 12.3 英寸中央显示屏配备屡获殊荣的 Uconnect 5 系统，提供全新清晰度。与前几代产品相比，该屏幕响应更快，可视性更好，尤其是在地图、摄像头和小部件的可读性方面。丰富的饱和色域和背光也让系统应用程序的投影效果更好。

Jeep Wagoneer S 还包含 Jeep Connect 服务作为 Jeep 应用程序的一部分，可帮助车主了解和访问详细信息，例如车辆的剩余电量。例如，借助动态范围映射功能，一旦将目的地输入导航，软件算法就会根据车辆的充电状态计算并直观显示可行驶的里程。

安全、保障和优质车主福利 = 驾驶信心

2024 款 Jeep Wagoneer S 提供 170 多种标准安全功能，有助于让仪表更清晰可见，并通过先进的驾驶辅助技术帮助避免碰撞。首发版的功能包括主动驾驶辅助、 交叉路口碰撞辅助、疲劳驾驶检测、交通标志识别和环视摄像头。

凭借灵活的架构和开放的软件定义平台，Jeep Wagoneer S 可通过无线 (OTA) 更新获得创新功能和服务，包括额外的自动驾驶、性能和其他技术。借助 OTA 更新，车辆将继续发展。

Jeep Wagoner S 客户将自动加入 Jeep Wave，这是一项高级忠诚度计划，提供多项福利和优惠，包括全天候专门支持。