日产已开始在日本横滨的公共道路上展示搭载自主研发自动驾驶技术的电动汽车原型车。原型车是一辆日产聆风，配备了 14 个摄像头、10 个雷达和 6 个激光雷达传感器。

日产的 Leaf 电动汽车原型车具备自动驾驶功能，将进行 SAE 2 级安全驾驶员示范。但日产打算进一步扩展功能，并从 2027 财年开始在日本提供自动驾驶出行服务。

日产聆风原型车将在横滨繁忙的城市街道上行驶，横滨距离日产在日本的全球总部不远。该公司表示，原型车可以预测行人的行为，在并道时进行车道变换，并判断何时安全进入十字路口。

日产计划于本财年第四季度在横滨港未来区（横滨的中心商务区，拥有未来主义风格的海滨和高楼大厦）开始试验。日产计划在 2025 财年内开展服务演示测试，届时将逐步提高自动驾驶功能的水平，同时评估客户对提供无人驾驶服务的接受程度。

在描述这些发展时，日产提到了日本的人口老龄化问题（这是所有高度工业化国家都面临的问题）和司机短缺问题。在欧洲，人口老龄化同样影响了公共交通服务对司机的需求，这在人口密度较低的地区往往是个问题，因为这些地区的距离较长，由于障碍物较少，自动驾驶更容易解决，而且在没有司机服务的情况下，自动驾驶汽车的商业案例也更好。去年年初，德国铁路子公司 CleverShuttle 宣布计划在人口密度较低和农村地区运营自动驾驶汽车，为 3,000 多个虚拟站点提供服务，这些车辆将与中国制造商蔚来汽车合作 。

日产表示，其在日本的自动驾驶计划是“提供一系列新服务，实现自由出行”的更大努力的一部分。日产在日本的这项计划是与日本经济产业省、国土交通省和其他中央部委合作实施的。

自动驾驶汽车在人口密集地区行驶一直存在问题。今年早些时候，苹果公司停止了自动驾驶汽车计划，特斯拉的自动驾驶汽车计划开始令人生疑，美国对来自中国的自动驾驶汽车收集数据表示担忧，而班车和卡车的自动驾驶功能似乎正在进一步推进。