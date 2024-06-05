动点出海获悉，总部位于新加坡的金融科技公司Nium日前宣布，已经在其E轮融资中筹集到了5000万美元。融资后，有消息指出，Nium的估值已达到14亿美元。

据了解，这笔融资由一家未具名称的东南亚主权财富基金领投，Bond、NewView Capital、Tribe Capital等上一轮融资投资者参投。根据声明，Nium 表示将利用这笔资金通过全球网络扩张、产品创新、并购尝试等手段加速其在B2B支付市场的增长。

Nium的源头可追溯至2014年，在经历多年的发展后，目前，这家实时跨境支付平台现已覆盖全球220多个市场和地区，并已在超40个国家和地区中取得了监管许可证。

在市场表现方面，Nium在本次融资中透露，公司收入在23年实现了大幅增长，较22年提升50%。

值得一提的是，作为本次融资的背景，据悉，23年时，Nium的估值曾达到20亿美元。因此针对本次估值下跌，Nium首席执行官兼创始人Prajit Nanu表示，这是由于金融科技市场中相关公司估值普遍下滑的一种体现。

不过，他也强调，尽管公司目前的估值相对较低，其仍看好Nium的未来增长前景，并有信心让公司在未来一年内上市。Nanu称，其目标时间节点是25年第三或第四季度。