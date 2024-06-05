OPPO在今日举办的AI战略媒体沟通会上宣布将全面普及 AI 手机，并提出未来 AI 手机将通过全栈技术革新和生态重构，持续变革移动体验。此外，OPPO 还与谷歌、联发科技、IDC 等行业伙伴共同探讨了 AI 手机的未来远景，旨在为用户带来更加智慧、便捷的美好生活。

智能手机相比其他智能设备，具备极高的普及率、领先的网络连接性能、和强大的多模态能力，是当前移动 AI 的最佳载体。因此，OPPO 认为，AI 不应该局限于旗舰机和少数用户，而应该惠及更多全球用户。

过去十年间，OPPO在 AI 领域的全球专利申请量超 5000 件，其中 AI 影像类专利约占 70%。早在2020年，OPPO 就已启动预训练语言模型的探索与实践，提前布局大视觉模型和多模态技术研发，成为首个在端侧部署70 亿参数大语言模型的智能手机厂商。凭借在 AI 技术领域的自研创新，OPPO 今年已推出超过 100 项生成式 AI 功能。

OPPO 也致力于与行业伙伴保持密切合作，通过端云结合的 AI 技术路线，为用户带来更好的 AI 手机体验。在海外市场，OPPO携手谷歌，旗下Reno12 系列和下一代 Find X系列将接入 Gemini AI 大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的 AI 工具箱等创新便捷 AI 功能。此外，OPPO通过与联发科技的合作，双方正着力提升端侧性能，带来更好的 AI 手机体验。在微软 AI 能力的支持下， OPPO 手机将提供更加高效、准确和自然的语音与文本转换体验，增强桌面 AI 与手机的连接，提升 AI 生活体验。

OPPO将坚持普及 AI 手机，通过自研创新与开放合作，为用户打造最佳的 AI 手机体验，引领行业进入崭新的 AI 手机时代。