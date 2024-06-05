Polestar 已与 Zaptec 联手为其欧洲客户提供家用充电解决方案。Zaptec Go 壁挂式充电箱（包括安装和支持）现已面向瑞典、丹麦、荷兰和挪威的 Polestar 客户推出。其他国家也将陆续推出。

据 Polestar 介绍，Zaptec Go 壁挂式充电盒可与 Polestar 系列的所有车型兼容，包括 Polestar 3 和 Polestar 4，这两款车型的首批欧洲客户预计将于今年夏天交付。Zaptec 是一家挪威充电基础设施制造商，因此两家合作伙伴都拥有北欧血统。正如 Polestar 所强调的那样，Zaptec Go 可提供高达 22 kW 的功率，因此可提供“快速可靠的家庭充电体验”。

Polestar 与 Zaptec 的合作还包括未来车辆到电网 (V2G) 和双向充电解决方案的长期战略合作伙伴关系。Polestar 首席技术官 Lutz Stiegler 表示，与 Zaptec 的合作是向欧洲客户提供无缝、有效的家庭充电解决方案的重要一步，两款电动高性能 SUV Polestar 3 和 Polestar 4 即将首次交付。“我们还将与 Zaptec 一起继续开发创新充电技术，以便在未来为客户提供智能充电、双向充电和车辆到电网等功能。”

Zaptec 首席执行官 Kurt Østrem 表示，通过此次合作，他的公司“在欧洲踏上了一段令人难以置信的激动人心的旅程，尤其是凭借我们的车辆到电网技术。”