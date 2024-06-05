荷兰半导体制造商 NXP 和德国供应商 ZF 正在合作开发基于碳化硅的电动汽车逆变器。这不仅可以让 800 伏电动汽车行驶得更远，而且可以降低生产成本。

NXP 宣布其自有的 GD316x 高压电子电路将集成到 ZF 的下一代 SiC 牵引逆变器中，用于 800 伏应用。此举旨在加速这些下一代逆变器的推出。合作伙伴列举了更安全、更高效、更强大的电动汽车电力电子设备的优势。这些改进对于驾驶员来说应该是显而易见的，表现为续航里程增加，因此充电站减少，而对于 OEM 来说，则表现为系统级制造成本降低。

ZF 电气化动力总成技术高级副总裁 Carsten Götte 博士表示：“我们期待与 NXP 合作，提高我们 800V 牵引逆变器解决方案的功能和性能，这将帮助我们实现减少排放和促进可持续发展的目标。”ZF 在电机控制和电力电子方面的专业知识与 NXP 的 GD316x 栅极驱动器系列相结合，将使该公司能够提供其最新的 SiC 牵引逆变器，具有更高的功率和体积密度、效率和差异化，为客户提供安全性、效率、续航里程和性能方面的显著改进。

牵引逆变器是电力传动系统的重要组成部分。它们将电池的直流电压转换为驱动车辆发动机的交流电压。随着牵引逆变器现在转向基于 SiC 的设计，SiC 功率器件需要与高压绝缘栅极驱动器配对，以实现与上一代硅基 IGBT 和 MOSFET 功率开关相比更高的开关频率、更低的传导损耗、更好的热特性和更高的高压稳定性等优势。

恩智浦电气化高级副总裁兼总经理 Robert Li 表示：“我们正与 ZF 合作开发用于未来电动汽车的下一代电力电子设备。我们的栅极驱动器系列实现了多项出色功能，既能保护高压 SiC 电源开关，又能发挥其优势，使其成为 ZF 新型 SiC 牵引逆变器解决方案的理想选择。”