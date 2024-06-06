“引领中级 开创油耗2时代”秦L DM-i万人交车暨千媒众测开营仪式在比亚迪大本营深圳盛大举行。众多车主代表亲临现场，与全国各地的比亚迪4S店千店联动，将秦L DM-i全国交付推向新的高潮。发布即量产，上市即交付，此次活动不仅证明了比亚迪强大的生产能力、交付能力，同时也展现了比亚迪对秦L DM-i油耗、续航实力的自信。

发布即量产 上市即交付

第五代DM技术首款中级轿车秦L DM-i于5月28日震撼上市，售价9.98万元-13.98万元。上市后，秦L DM-i收获全网关注，荣登多个主流平台热搜榜，成为车圈新晋“顶流”。同时，自上市起，秦L DM-i全国交付一直在火热进行中，比亚迪总裁王传福、比亚迪王朝网总经理路天亲赴大江南北，马不停蹄为车主交车，彰显了对用户的满满诚意。“用户是永远的C位”对于比亚迪王朝来说绝不仅仅是一句口号。

秦L DM-i上市即热销，成为众多家庭用户购车的品质升级之选，以及年轻人购车一步到位的超值之选。面对纷至沓来的订单，比亚迪“手中有粮，心中不慌”。早在上市之初，比亚迪就备足车源，后方也加班加点开足产能，确保用户上市就能及时提车。目前，秦L DM-i 新车已经陆续抵达全国各地的4S店，众多消费者纷纷到店体验、试驾，掀起秦L DM-i的看车、试车热潮。

五大引领重塑标杆 逆天产品力成就车界顶流

科技是第一生产力，比亚迪秦L DM-i的热销离不开领先技术和逆天产品力。作为第五代DM技术首款中级轿车，比亚迪秦L DM-i凭借节油、续航、平台、设计、品智五大优势，在中级车市场绝杀合资燃油，重塑价值基准，引领中级轿车新趋势。

在新能源车用户高度关注的节油、续航方面，秦L DM-i实现了断层式领先。节油方面，得益于第五代DM技术平台发动机最高热效率46.06%、发动机控制策略优化、EHS电混系统效率提升、七合一域控能量密度提升、以及低能耗设计，秦L DM-i百公里NEDC亏电油耗达到划时代的2.9L，让“大而省油”成为中级轿车新趋势。

续航方面，秦L DM-i 2100km的满油满电综合续航全球领先，油电通杀，彻底终结用户里程焦虑，带来短途便利、长途从容的用车体验。用户日常通勤，加半箱油就够了，每逢佳节归心似箭，或小长假自驾远行，一箱油就能抵达“诗和远方”，无需为加油补能耗费旅途宝贵时间。

此外，秦L DM-i在平台、设计、品智方面也全面领先同级车型。其诞生于比亚迪新一代插混整车平台，通过插混平台的“量身打造”，秦L DM-i实现了0.26Cd的超低风阻系数、后排纯平地板、以及接近纯电车的平顺操控和静音效果。设计方面，秦L DM-i采用新国潮龙颜美学设计，传承大美龙颜，将国潮文化与未来科技完美融合，体现满满的文化自信，被网友誉为“最美中级轿车”。品智方面，秦L DM-i 1900mm的同级标杆车宽和分体式座椅带来舒适乘坐体验，搭载DiLink智能座舱、DiPilot智能驾驶辅助系统，全面满足中级车用户对驾乘体验的更高要求，让出行更便捷、更舒适、更安全。

工业奇迹

等你来测真金不怕火炼，好产品，不怕测。秦L DM-i上市前后，历经多轮实测，油耗和续航实测数据更是堪称“逆天”。

在媒体油耗实测中，实测成绩全部低于2.9L的官方数据，测试媒体直呼秦L DM-i创造了工业奇迹。比亚迪王朝网总经理路天也亲自“BOSS直测”，实测百公里亏电油耗低至2.43L。续航方面，媒体三条路线同时开测，空调全程24度，其中西安到哈密这条路线，从低海拔往高海拔开，一路翻过秦岭等几大山脉，中间经历连续大上坡，爬升最大海拔差有2100米，可谓“地狱难度”，最终实测成绩所有车辆均超过官宣的2100公里，再次实锤比亚迪“反向虚标”人设。

此次秦L DM-i“千媒众测”活动，旨在通过大规模的油耗测试和续航测试，让更多媒体亲身体验秦L DM-i的过硬产品力，用真实的声音告诉广大用户，秦L到底有多好开、多省油、多能跑!

此外，秦L近期还将在抖音上线“全民众测工业奇迹秦L”的活动，邀请用户分享到店打卡、试驾体验、提车感受、油耗实测等秦L的相关视频，共同见证“工业奇迹”的风采。

随着新能源汽车成为大势所趋，中国品牌正在从技术、产品等多方面全面崛起。作为第五代DM技术首款中级轿车，比亚迪秦家族的最新得力干将，秦L DM-i上市即热销，与搭载第四代DM技术的A级轿车秦PLUS强强联手，双车同堂，以极致的产品力和价格绝杀合资燃油，开创中国汽车工业新时代！