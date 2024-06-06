马斯克可能已经为 xAI 的超级计算机找到了“归宿”。据 Business Insider 报道，大孟菲斯商会当地时间周三发表声明宣布，xAI 正在与田纳西州孟菲斯市合作，将当地打造为世界最大超算的主要基地——这台超算将被称作“算力超级工厂”（Gigafactory of Compute）。

这台价值数十亿美元的超级计算机将采用英伟达 H100 GPU，为 Grok 聊天机器人提供算力。孟菲斯市的市长 Paul Young 在声明中说，“我们的人民有能力创造新的创新流程，跟上实施这一变革性项目所需的步伐。”另据孟菲斯商业杂志报道，该项目将创造数百个就业机会。

该合作项目尚未完全正式敲定，该项目尚待田纳西河流域管理局和主管部门等机构批准。若项目最终获批，其将成为孟菲斯历史上最大的投资项目。

大孟菲斯商会主席兼首席执行官泰德·汤森（Ted Townsend）表示，目前还没有具体的时间表，但 xAI 正在以“非常积极”的速度推进，以赶上最后期限。马斯克此前曾告诉 xAI 的投资者，他希望超级计算机在 2025 年秋季之前上线。自 3 月初以来，马斯克和他在 xAI 的团队一直在与孟菲斯的官员合作规划新工厂，这将是“孟菲斯市历史上最大的数十亿美元投资”。

“我们的重点一直是，并将继续是，让这台机器运转起来。”他说。