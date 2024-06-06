在 OpenAI 的 ChatGPT 宕机期间，Google Gemini 的全球搜索量飙升至 327058 次，主要因为用户纷纷寻找替代方案。

该数据源自 QR Code Generator 的一项分析报告。其研究人员还发现，Gemini 搜索量的激增，与同一时期人们搜索“ChatGPT down”（ChatGPT 宕机）的数量有关。6 月 4 日上午，这两个关键词的搜索量呈平行走势。

网站运行状态监测公司 DownDetector 称，ChatGPT 的第一批中断报告发生在伦敦时间 6 月 4 日凌晨 8 点之前。这促使人们转向 Google，以满足他们对生成式 AI 的需求。在此期间，Google 的替代产品 Gemini 见证了搜索量的显著增长。

一般情况下，世界各地的人们每天会搜索 204991 次“Gemini”。该数据基于 2024 年 5 月 4 日至 6 月 3 日期间的日均搜索量。而 ChatGPT 一宕机，“Gemini”的搜索量就增加了近 60%。

由于 ChatGPT 宕机，Gemini 成为了一个热门话题，以及主要的生成式 AI 的替代方案。在 ChatGPT 中断仅 4 小时后，Gemini 在全球的搜索热度飙升至 327，058 次。

与此同时，“Microsoft Copilot”（微软 Copilot）和“ChatGPT Alternative”（ChatGPT 替代品）的搜索量也有所增加。

根据 Google 过去一个月的趋势数据，“Microsoft Copilot”每天的搜索量一般为 11090 次。而 6 月 4 日，这一数字增加了 50%，达到 16677 次。

同时，在 ChatGPT 宕机后的前几个小时，有 11000 人搜索“ChatGPT Alternative”，而此前日均搜索量约为 898 次。尽管如此，这两个关键词的搜索量都明显低于“Gemini”。

QR Code Generator 公司 CEO Marc Porcar 对此表示：“Google 一直在做出令人难以置信的努力，争取将自己打造成 OpenAI 生成式 AI 的主要竞争对手。如今所发生的一切，让我们看到了明确的信号。ChatGPT 宕机和 Gemini 搜索量激增之间存在明显的平行趋势，这一事实表明，人们认为 Gemini 是 ChatGPT 的明显替代品。在 ChatGPT 缺席的情况下，人们显然会转向 Gemini。”