根据Sensor Tower发布的报告，2024年第一季度，中国、日本、韩国和东南亚等主要亚太手游市场均呈小幅回升态势，其中腾讯旗下多款游戏增长强劲，跻身中国iOS手游畅销榜和下载榜前列，《Last War:Survival Game》等策略手游和《Royal Match》等解谜手游拉动日本和韩国市场升温,《菇勇者传说》则在日韩市场RPG手游回落趋势下逆势增长。

以下为详细内容：

2024年第一季度，中国、日本、韩国和东南亚等主要亚太手游市场均呈小幅回升态势，其中腾讯旗下多款游戏增长强劲，跻身中国iOS手游畅销榜和下载榜前列，《Last War:Survival Game》等策略手游和《Royal Match》等解谜手游拉动日本和韩国市场升温,《菇勇者传说》则在日韩市场RPG手游回落趋势下逆势增长。

本报告将分析2024年中国、日本、韩国和东南亚等热门亚太市场手游收入和下载量趋势，不同品类收入与下载量变化，以及头部游戏的亮眼表现，并通过案例分析介绍热门手游《菇勇者传说》在韩国和日本市场的成功经验。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

腾讯多款游戏增长强劲，统领中国 iOS 手游畅销榜和下载榜前列

腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《穿越火线》、《英雄联盟手游》和《元梦之星》等游戏增长亮眼，位居中国iOS手游畅销榜和下载榜前列。《王者荣耀》收入提升16%蝉联畅销榜冠军，《穿越火线》收入提升3倍之多，跻身收入榜第4名。

得益于腾讯《元梦之星》的强势上线和网易《蛋仔派对》在农历新年期间的显著增长，2024年1-4月中国iOS市场街机游戏下载量和收入环比提升12%和13%。《元梦之星》上线首日即登顶中国iOS下载总榜并持续数周稳居榜首，问鼎中国iOS手游下载榜。《蛋仔派对》收入表现突出，已连续5个季度蝉联中国iOS市场街机手游收入冠军。

叠纸网络互动故事新游《恋与深空》一经发布便跃居中国iOS手游下载榜榜首，截至4月底该游戏全球收入破1亿美元，中国iOS市场占比65%，带动生活风格手游收入和下载量激增167%和85%。

策略和解谜游戏助力日本手游市场小幅回升

2024年第一季度，日本市场手游下载量和收入分别环比增长6%和2%，《Whiteout Survival》、《Last War:Survival Game》等策略手游和《肥鹅健身房》、《Royal Match》等解谜手游的增长带动收入回升至29亿美元。

Joy Net Games放置RPG手游《菇勇者传说》于2024年2月下旬登陆日本市场，一经发布便迅速冲顶日本App Store和Google Play下载总榜，在上线日本市场2个多月的时间吸金近8000万美元，成为日本收入增长最大的手游，入围畅销榜第7名和下载榜第2名。

《菇勇者传说》超越经典 MMORPG 游戏，荣登韩国手游畅销榜和下载榜首

在韩国市场RPG手游收入和下载量回落的趋势下，放置RPG游戏《菇勇者传说》逆势增长，2024年1-4月内购收入逼近1亿美元，超越《天堂M》、《奥丁：神叛》等本土经典MMORPG游戏，夺得韩国手游畅销榜和下载榜双料冠军。

2024年1-4月，韩国市场策略手游收入环比上涨40%，FirstFun 4X策略手游《Last War:Survival Game》贡献巨大，该做游戏在韩国收入环比增长近13倍，跃居畅销榜和下载榜亚军。

《Free Fire》蝉联东南亚手游下载榜冠军，印尼市场增长亮眼

得益于印度尼西亚市场的突出增长，《Free Fire》在东南亚市场下载量环比激增70%，蝉联该市场手游下载榜冠军，带动射击手游下载量提升20%。

截至2024年4月，沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》全球收入逼近18亿美元，东南亚市场贡献了47%的总收入。2024年1-4月，《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场吸金4500万美元，稳居畅销榜冠军。

《菇勇者传说》全球内购收入达 2.7 亿美元，韩国和日本市场占比近 70%

从2023年11月开始，《菇勇者传说》陆续登陆中国台港澳、韩国、日本、中国大陆、东南亚和欧美等市场，凭借轻松趣味的放置玩法、可爱多元的蘑菇角色，以及福利机制和本地化营销策略，登顶中国台湾、韩国、日本、越南等多市场iOS手游下载榜。

截至2024年4月底，《菇勇者传说》全球累计内购收入达到2.7亿美元，韩国和日本市场分别贡献了39.4%和30%。在韩国和日本市场RPG手游收缩的趋势下，超越本土游戏夺得收入冠军。

在韩国和日本市场，《菇勇者传说》用户以男性居多，占比超过80%。核心手游玩家是该游戏的主要用户群，同时可爱的画风和轻度放置玩法也覆盖了超休闲和休闲玩家，成为近期中重度手游吸引用户的重要策略。