为了扩大其零排放产品范围，沃尔沃建筑设备公司在其不断扩大的全电动设备选项阵容中增加了三款新型中型电动建筑机械。

全新 L120 电动轮式装载机、L90 电动轮式装载机和 EWR150 电动轮式挖掘机加入沃尔沃建筑设备现有的 BEV 设备产品线，以帮助支持其客户的 ESG 目标和无化石燃料愿景。

“我们致力于建设更美好的世界，这有赖于我们推动不同设备类型和尺寸等级的可持续变革，”沃尔沃建筑设备欧洲地区电动汽车销售主管 Elodie Guyot 说道。“我们已经在我们的紧凑型产品组合和不断增长的中型产品系列中推出了可靠的电动解决方案。我们很高兴能够继续履行这一承诺，推出三款中型零排放创新产品，涵盖新的产品线和尺寸，所有这些都受益于我们行业领先的高性能电动技术。”

这三款新车于上周末在 2024 沃尔沃日活动上首次亮相，沃尔沃表示，对于希望实现运营脱碳的客户来说，它们是“更清洁、更智能的选择”。

L120电动轮式装载机

新款沃尔沃 L120 电动轮式装载机；由沃尔沃建筑设备公司提供。

20 吨的 L120 电动 轮式装载机具有 6 吨的起重能力，并且运行安静、精确、无振动，使其成为从建筑工地到港口和物流中心，再到废物管理和回收等各个工作现场的宝贵资产。

沃尔沃的 L120 电动车一次充电可连续使用 5-9 小时，具体取决于工作量。虽然这对于典型的轮班来说已经足够了，但当沃尔沃确实需要充电时，它可以在 1 小时 40 分钟内使用 180 千瓦直流快速充电器或沃尔沃自己的 PU500 移动电源将电量从 10% 充电至 100% 。

L90电动轮式装载机

直流快速充电 L90 电动轮式装载机；由沃尔沃 CE 提供。

与上文中的 L120 一样，L90 Electric 也拥有专用的推进和液压电动机，可为两个系统提供全部可用功率，但与传统型号相比，其响应速度更快，循环时间更短。L90 Electric 在大多数应用中可连续运行 4-5 小时，在轻型应用中可连续运行长达 8 小时。

使用 150kW 直流快速充电器或 PU500 移动电源，L90 Electric 可在约 70 分钟内将电量从 0 充电至 100%，而其交流车载电缆可在约 6 小时内为装载机充满电，以实现夜间充电。

EWR150电动轮式挖掘机

EWR150 电动轮式挖掘机；由沃尔沃 CE 提供。

沃尔沃表示，EWR150 Electric 与同级别的其他轮式挖掘机不同，因为它是作为电动汽车设计和制造的。据说，这款 15 吨重的机器非常适合建筑、道路施工、公用设施安装和园林绿化作业，与柴油驱动的 EWR150E 相比，其升级后的驾驶室不仅提供了更好的远程信息处理功能，而且更加舒适和平稳。

这家瑞典建筑公司没有公布电池规格或有关其新款电动车的发动机或液压系统的详细信息，但沃尔沃过去推出的电动车已达到或超过了柴油车设定的标准。我想这些也不会例外。