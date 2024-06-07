根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，全球个人智能音频设备市场呈回暖的迹象，同比增长6%，出货量超9000万台。此次增长主要得益于真无线蓝牙耳机(TWS)和无线头戴式耳机的强劲表现，两者的出货量分别增长8%和12%。主要厂商正积极地在各个商用市场寻求新的发展机会，为行业注入新的活力。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“作为个人智能音频设备市场中的重要细分品类，尽管TWS面临产品同质化严重、消费者认知度高等挑战，但该品类仍保持稳定的出货量。随着消费者熟悉度提高，TWS市场趋于平稳，促使厂商更多地依靠价格策略作为实现增长的动能。”例如，小米通过进军中低端市场，推出售价低至15美元的产品，一举超越三星，成为全球第二大厂商，其市场份额更是扩大61%。同样，华为在海外市场推出了旗下首款售价低于30美元的TWS，取得71%的亮眼增长。三星将高端主动降噪(ANC)技术下放至入门级产品，持续保持市场竞争力。随着TWS市场趋于饱和，各大厂商纷纷布局开放式耳机(OWS)市场，开拓新的增长蓝海。

以开放式设计TWS作为代表的OWS市场正迅速崛起，拥有竞争格局宽松和增强潜力巨大的特点。Canalys数据显示，2024年第一季度，该细分市场实现双位数的季度增长，吸引众多厂商的积极布局。该势头预计在近期仍将保持强劲。尽管该市场蓬勃发展，但同时也面临着一些挑战：高端市场被少数头部品牌垄断，入门级白牌产品质量参差不齐，导致用户体验差异较大，这将阻碍其大规模普及。Canalys研究分析师秦艺源(Claire Qin)表示：“尽管价格亲民的产品可能吸引早期消费者，但糟糕的用户体验可能导致反噬，继而影响该品类的整体普及，OWS市场将成为重塑市场的关键。要取得成功，厂商需致力于赢得消费者的信任，并建立深厚的品牌忠诚度。”

在已饱和的TWS市场，无线头戴式耳机俨然成为厂商寻求增长的发力点。索尼凭借旗舰和入门级产品的大幅增长领跑市场，其市场份额大增17%。三星和苹果则通过有针对性地利用与JBL和Beats品牌的优势，扩大曝光度，积极与合作伙伴开展合作，增强与消费者的互动，从而保持头部品牌的地位。新兴厂商正蓄势进军全球市场，推出一系列售价约60美元且功能丰富的无线头戴式耳机，无论是在音质上，还是在双设备连接方面均可媲美TWS，为消费者提供了更多选择。凭借强大的功能和亲民的价格，这些新兴厂商吸引消费者去探索无线头戴式耳机的独特外观和使用体验，从而提升自身的竞争优势。

Canalys研究经理陈秋帆(Cynthia Chen)表示：“尽管市场正处于个位数增长复苏的早期阶段，但各大厂商依然积极开拓新机遇，通过多元化产品和优化细分市场来实现，为了应对挑战，其不断提升产品品质，优化定位，并持续开拓市场。在潜力巨大的市场，创新、多元将是突围的关键。能够精研产品质量和驾驭细分市场的厂商将从竞争中脱颖而出，引领个人智能音频设备领域迈向蓬勃发展、充满活力的新阶段。”