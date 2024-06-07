彭博社记者马克·古尔曼撰文称，知情人士透露苹果下周将推出一款第一方新应用——“密码”（Passwords），用户可以更轻松地在网站、App 上登录账号。

古尔曼援引知情人士消息称，苹果正计划让这款新应用成为 iOS / iPad OS 18 和 macOS 15 的一部分。这款应用可以生成并追踪密码，将于北京时间 6 月 11 日在苹果全球开发者大会上官宣。

这款应用将由苹果现有的 iCloud Keychain 提供支持，现在该功能将被转化为专门的应用。苹果正试图让更多人使用“安全密码”，并加强设备的隐私保护，但也加剧了与第三方软件的竞争。

据悉，新的 App 将向 1Password 和 LastPass 等老牌密码管理应用“发起挑战”，苹果将允许用户从竞争对手的服务中导入密码。

具体来看，苹果的密码管理器将提供用户登录列表，并将详细信息分为不同类别，如账户、Wi-Fi 密码和 Passkeys 等，这些数据会在用户登录各平台时被自动填写。这款应用将支持在 Vision Pro 头显和 Windows PC 上使用，还可作为类似 Google Authenticator 的“身份验证”应用来使用。