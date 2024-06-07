近日，乐明药业（苏州）有限公司 （简称“乐明药业”）宣布完成近亿元融资，本轮由中金私募领投，成铭资本跟投，老股东富汇创投和锐合资本鼎力支持并友情加码。本轮融资将助力公司创新制剂品种的研发、生产、注册，并重点加速推进两大核心产品氟比洛芬凝胶贴膏&洛索洛芬钠凝胶贴膏的商业化生产和市场推广。

乐明药业（苏州）有限公司成立于2019年，是一家聚焦经皮给药领域的平台型企业。该公司已建成包括Cataplasms（凝胶贴膏）、Tape（热熔胶贴剂）及Patch（溶剂胶贴片）三大剂型的研发技术平台，拥有多项围绕经皮给药的发明专利，并引进多套进口精密生产线，具备年产五亿片的大规模商业化生产能力，两大核心产品氟比洛芬凝胶贴膏&洛索洛芬钠凝胶贴膏均已率先进入补充材料审理阶段，均有望将作为首仿获批。氟比洛芬凝胶贴膏和洛索洛芬钠凝胶贴膏目前分别由中国生物制药（1177.HK）旗下的泰德制药和九典制药（300705）独家生产，市场规模合计超过50亿元，并仍在高速增长中。

乐明药业董事长顾丹辉先生表示，经皮给药领域存在着巨大的临床未满足需求，现有市场规模大，增速快，未来潜力无限。同时研发壁垒高，制备工艺复杂，商业化生产难度大，是长坡厚雪的铂金赛道。乐明药业正处于由研发驱动向全面商业化转型的重要里程碑阶段，很感谢新老股东的信任、支持。在经皮给药领域，我们不仅拥有强大的研发实力，还具备完整的生产和销售能力。我们有信心能够快速推动产品获批并走向商业化，期待与大家共同见证乐明的成长与变革。

浩悦资本创始管理合伙人丁亚猛先生表示，我们很荣幸协助乐明药业完成本轮融资。透皮给药领域竞争格局好，市场空间巨大，发展前景广阔。同时该领域又有着极高的技术壁垒，例如前期研发难度大、制备工艺复杂、资源供应有限等等。乐明药业拥有三大先进的透皮技术平台，两款领先产品即将获批上市，有望引领行业快速进入商业化。浩悦资本持续看好公司，将伴随企业共同成长，期待公司的创新产品能够早日上市，造福广大患者。