根据Sensor Tower发布的报告，2024年第一季度，全球社交应用内购收入达45亿美元，同比增长19%，创历史新高。2023年Q2至2024年Q1期间，全球社交应用内购收入环比提升20%，逼近170亿美元。

以下为详细内容：

随着短视频的流行和商业变现的迭代，全球社交应用收入持续增长。2024年第一季度，全球社交应用内购收入达45亿美元，同比增长19%，创历史新高。

本报告将分析近年来社交应用下载量和内购收入趋势，头部社交应用收入表现，以及2024年中国、日本、韩国和中东等市场热门社交应用排行，并通过案例分析介绍《TikTok》在全球市场的突出业绩和用户画像。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

全球社交应用内购收入再攀高峰

全球社交应用在下载量增长放缓的趋势下，内购收入持续增长。2024年第一季度收入达45亿美元，同比增长19%，创历史新高。2023年Q2至2024年Q1期间，全球社交应用内购收入环比提升20%，逼近170亿美元。

头部社交应用商业化变现效果显著

得益于直播打赏强劲的吸金能力，2024年1-5月《TikTok》内购收入同比提升26%，突破20亿美元，强势领跑社交赛道。

2024年第一季度财报显示Snapchat+订阅数同比增长2倍，超过900万人，Spotlight短视频观看时长同比增长125%，推动《Snapchat》内购收入同比提升157%。付费订阅数增长也带动 《Instagram》收入大幅提升230%。

《快手》跃居中国 iOS 市场社交应用收入增长榜冠军

得益于短剧的推出，《快手》多维度变现能力显著提升，根据《2023快手短剧数据价值报告》，2023年快手付费短剧用户规模增长超5倍，2024年1-5月，《快手》跃居中国iOS社交应用畅销榜首。

随着企业用户的增长，2024年1-5月职场社交应用《BOSS直聘》内购收入同比上涨44%，跻身收入榜第2名，2024年第一季度财报显示BOSS直聘季度营收同比上涨33%。

《TikTok》登顶日本社交应用下载榜，《TikTok Lite》广受日本用户青睐

2023年6月，《TikTok Lite》登陆日本市场，随后下载量快速攀升，带动《TikTok》整体下载量同比上涨120%，登顶日本社交应用下载榜。

由邀请制转变为开放下载后，去中心化社交应用《Bluesky》在日本市场下载量迅速飙升，成为2024年1-5月日本下载量增长最大的社交应用。

《YouTube》蝉联韩国市场收入最高的社交应用

近年来，随着创作者的涌入和用户增长，《YouTube》在全球市场内购收入持续上涨，韩国市场也不例外。2024年第一季度，《YouTube》在韩国内购收入逼近3200万美元，是2019年第一季度的近10倍，蝉联韩国社交应用畅销榜冠军。

来自S.M.Entertainment的两款粉丝与偶像社交应用《Lysn》和《bubble with STARS》入围收入榜前10，其中《Lysn》全球累计收入达到1.3亿美元，韩国和中国收入占比34%和27%。

《TikTok》全球累计内购收入突破140亿美元

Sensor Tower数据显示，截至2024年5月，“短视频+直播”应用《TikTok》全球累计内购收入超过140亿美元，成为全球收入最高的非游戏应用。与此同时，《TikTok》收入保持强劲增长，2024年3月达到4.5亿美元，创历史新高。

根据Sensor Tower 用户洞察数据，《TikTok》更受年轻用户青睐，2024年第一季度在美国市场中00后用户占比高达36%，显著高于《Facebook》的14%。《TikTok》用户画像以网络社交名流、时尚达人和灵活支付者为主，展现年轻用户偏好。