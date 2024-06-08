起亚召集了来自 41 个欧洲国家的约 2,900 家经销商合作伙伴大会，共同探讨新的商机。

大会以“It’s #OurMove”为主题，重点关注起亚强劲发展势头（屡获殊荣的车型和持续的成功）、机遇（新产品、服务和产品）、愿景（专为特定目的而设计的移动性和增强的连接性）和体验（情感吸引力和品牌特定服务）。继获得 COTY 大奖的EV6和旗舰车型EV9大获成功之后，起亚将在 2024 年推出电动紧凑型 SUV EV3 ，以加强其在欧洲电气化的承诺。这是该品牌在 2026 年前确保全电动汽车产品线的计划的一部分。

起亚总裁兼首席执行官 Ho Sung Song 表示：“鉴于欧洲对起亚全球销售和电气化战略的重要性，我们将于今年在该地区推出 EV3。继 EV6 和 EV9 取得成功之后，起亚 EV3 将积极引领向电动汽车的转型。我们将集中精力，通过增强产品和客户体验来加强起亚向以客户为导向的品牌的转型，以彰显我们的与众不同。”

作为欧洲知名品牌，起亚继续在市场上强势发展，2023 年销量创下 572,297 辆的纪录，在乘用车市场占有 4.5% 的份额。电动汽车销量已超过 217,000 辆，电动汽车目前占起亚零售额的 37.9%。此外，起亚计划延续过去八年（2015 年至 2023 年）销量增长 56% 的势头，到 2028 年实现年销量 800,000 辆，占有 5% 的市场份额，而电动汽车的销量应占到 85%。

起亚的未来战略非常明确：通过扩大充电网络来满足市场需求，并继续推出具有超快速充电功能的新型电动汽车，以进一步补充产品线，以及为受欢迎的汽车品牌提供电动化服务。全联网汽车将继续通过无线更新和起亚 Connect Store 提供的功能提供预期的体验。双向充电 (V2G、V2L、V2H) 等更多创新技术的推出将指导我们为整体客户体验增加更多价值。

随着可持续出行的推进，起亚率先设计和开发了PBV 系列，这是一种全面的出行解决方案，将适合用途的电动汽车与先进的软件解决方案相结合，为未来出行设定了基准，并以智能方式满足客户需求。起亚还制定了行业标准，目标是转型成为可持续出行解决方案提供商，到 2040 年重新定义全球交通。与 EV3 和 EV9 一样，所有未来推出的电动汽车也将配备 10 个必备的可持续性项目，这些项目可回收、生物生产且不含化学物质。