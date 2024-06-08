兰博基尼正在寻找新方法让其车辆激发驾驶员的情感，一旦开始制造电动汽车，这可能会成为一项挑战。然而，这家意大利公司并不有兴趣将内燃机的特性模拟到电动汽车中，就像现代汽车对备受赞誉的Ioniq 5 N所做的那样。

兰博基尼首席技术官 Rouven Mohr最近接受 Top Gear 采访时表示，他们的目标是打造人机联系最紧密的汽车。用电动汽车实现这一目标“更难”，但“并非不可能”，而且该公司已经有了一些很酷的想法。

“注重情感的汽车制造商必须关注电动汽车领域的不同事物，”他说。“模仿内燃机 (ICE) 的特性并不是正确的方法。未来电动汽车的情感不会由其使用的发动机或电池类型产生；这些只是释放性能和续航里程要求的推动因素。特性由其他事物定义。我认为我们有一些很酷的想法。在未来一两年内，我们将展示我们的想法。这与 0-62 英里/小时的加速时间相去甚远。这不是带来乐趣的事情。”

莫尔表示，兰博基尼正在研究如何让现有买家产生“我想要拥有”的感觉，而这种感觉对于即将推出的电动汽车来说也是如此。他说，虽然 Ioniq 5 N 是一款“做得非常好的汽车”，但兰博基尼需要“与现有产品有所不同”。

“我们这个汽车行业必须重新定义汽车的个性属性，”他补充道。“下一代人会一步步形成对酷的不同理解。到一定时候，年轻人会不再理解 ICE 燃油手动跑车的吸引力。”

我们知道兰博基尼正在开发的一项有趣的新技术是主动前束和外倾角调节。该系统使用一对 48 伏电动机，可在任一方向上提供 6.6 度的前束调节，最高 2.5 度的正外倾角和 5.5 度的负外倾角。该系统可即时工作，每秒最多可调整前束和外倾角 60 度。

谈到这个系统，莫尔表示，它能实现“以前不可能实现”的驾驶动作。

“你可以控制轮胎的最佳位置，然后像手术刀一样精确地确定正确的扭矩，”他告诉Top Gear。“发动机必须先吸入空气，然后注入燃料，然后燃烧。你无法像电动机那样以毫秒为单位控制功率输出。使用电动汽车，你可以确保发动机不断打滑车轮，就像一种反向牵引力控制。这在内燃机上是不可能实现的。”